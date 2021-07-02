МОН внесло зміни у положення про з’єднаний клас у школі: яким він має бути

У будь-якій школі для учнів початкових класів можуть створити з’єднаний клас (клас-комплект). Навчання у таких класах може організовуватися одним або кількома вчителями.

Наповнюваність таких з’єднаних класів становить від 5 до 12 учнів. Навчання у такому класі може організовуватися одним чи кількома вчителями, зокрема і педагогами-предметниками.

До теми Скільки учнів має бути у класах: норма закону про наповнюваність дітей у школах

Класи-комплекти створюються у зв’язку з демографічною ситуацією, коли один або декілька класів у початковій школі не можуть бути створені, навіть з мінімальною наповнюваністю учнів.

Що таке з’єднаний клас Це такий собі клас-комплект, який об’єднує учнів різних років навчання (класів), зокрема осіб з особливими освітніми потребами.



Створення таких класів дозволяє дітям навчатися у найбільш наближеній школі на денній формі у постійній взаємодії з учителем.



Зазначимо, що утворення з’єднаних класів не є обов’язковим у школах. Рішення про це ухвалює сам заклад освіти. Його потрібно організовувати щороку у разі потреби.

Цікаво! Згідно зі статистикою, у 2020/2021 навчальному році було створено 1458 класів-комплектів, з них у сільській місцевості – 1014.

Вчителі під час викладання у класі-комплекті можуть використовуватися технології дистанційного навчання. Навчальні заняття в цих класах за можливості проводяться з одного предмета, з інтегрованим змістом матеріалу.

До теми Невакцинованих дітей не можна допускати до школи, – головний санлікар

Окрім того, під час створення з’єднаних класів обов’язково мають враховуватися освітні потреби учнів. Так, для дітей з ООП мають розробляти індивідуальні програми розвитку.

Який розклад уроків у з’єднаному класі? У класах-комплектах розклад уроків складається з урахуванням тривалості безперервного навчання учнів відповідного року навчання та санітарних норм.

Яку зарплату мають вчителі з’єднаних класів? Педагоги, які навчають учнів у таких класах, мають зарплату за навантаження, яке залежить від кількості годин, розкладу уроків, встановленої ставки, надбавок тощо.