З’єднаний клас у початковій школі: МОН готує новий проєкт для обговорення

Джерело:Міністерство освіти і науки
У МОН можуть дозволити школам з'єднувати учнів 1 – 4 класів. Такі класи-комплекти можуть утворюватися, щоб створити єдиний освітній простір для формування компетентностей та умінь учнів початкової школи.
МОН вже винесло проєкт про з'єднаний клас на громадське обговорення. Воно триватиме до 17 березня.
До теми Навантаження для учнів та етика у школі: МОН затвердило типову освітню програму для 5 – 9 класів
Організація навчання учнями кожного класу здійснюється на основі окремих навчальних планів.
Для організації освітнього процесу в таких класах варто використовувати навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів) для відповідних класів початкової школи.
Такі класи будуть утворюватися з метою:
Як будуть отримувати зарплату вчителі з'єднаних класів? Оплата праці вчителів у з'єднаних класах здійснюватиметься відповідно до навантаження залежно від кількості годин, розкладу занять, встановлених ставок зарплати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших умов.