З’єднаний клас у початковій школі: МОН готує новий проєкт для обговорення

У МОН можуть дозволити школам з'єднувати учнів 1 – 4 класів. Такі класи-комплекти можуть утворюватися, щоб створити єдиний освітній простір для формування компетентностей та умінь учнів початкової школи.

МОН вже винесло проєкт про з'єднаний клас на громадське обговорення. Воно триватиме до 17 березня.

До теми Навантаження для учнів та етика у школі: МОН затвердило типову освітню програму для 5 – 9 класів

Організація навчання учнями кожного класу здійснюється на основі окремих навчальних планів.

Для організації освітнього процесу в таких класах варто використовувати навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів) для відповідних класів початкової школи.

Яким буде з'єднаний клас Це буде група учнів різних класів початкової школи зокрема, й школярі з ООП, які навчаються за особливою освітньою програмою.



Такі класи будуть утворюватися з метою:

створення єдиного освітнього простору для формування компетентностей та наскрізних умінь учнів початкової школи, їх інтегрованого навчання, всебічного розвитку дітей, їх інтелектуальних творчих здібностей;

забезпечення права дитини на навчання в найбільш наближеній до місця її проживання початковій школі, гарантування рівного доступу до навчання;

створення умов для учнів початкових класів за денною формою навчання, забезпечення постійної взаємодії учнів і педагогів, а також надання підтримки;

створення школярам з ООП умов для здобуття освіти нарівні з іншими особами, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

концентрації та ефективного використання наявних ресурсів закладу освіти, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

Як будуть отримувати зарплату вчителі з'єднаних класів? Оплата праці вчителів у з'єднаних класах здійснюватиметься відповідно до навантаження залежно від кількості годин, розкладу занять, встановлених ставок зарплати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших умов.