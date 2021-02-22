З’єднаний клас у початковій школі: МОН готує новий проєкт для обговорення
У МОН можуть дозволити школам з'єднувати учнів 1 – 4 класів. Такі класи-комплекти можуть утворюватися, щоб створити єдиний освітній простір для формування компетентностей та умінь учнів початкової школи.
Джерело:Міністерство освіти і науки
МОН вже винесло проєкт про з'єднаний клас на громадське обговорення. Воно триватиме до 17 березня.
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Організація навчання учнями кожного класу здійснюється на основі окремих навчальних планів.
Для організації освітнього процесу в таких класах варто використовувати навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів) для відповідних класів початкової школи.
Яким буде з'єднаний класЦе буде група учнів різних класів початкової школи зокрема, й школярі з ООП, які навчаються за особливою освітньою програмою.
Такі класи будуть утворюватися з метою:
- створення єдиного освітнього простору для формування компетентностей та наскрізних умінь учнів початкової школи, їх інтегрованого навчання, всебічного розвитку дітей, їх інтелектуальних творчих здібностей;
- забезпечення права дитини на навчання в найбільш наближеній до місця її проживання початковій школі, гарантування рівного доступу до навчання;
- створення умов для учнів початкових класів за денною формою навчання, забезпечення постійної взаємодії учнів і педагогів, а також надання підтримки;
- створення школярам з ООП умов для здобуття освіти нарівні з іншими особами, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
- концентрації та ефективного використання наявних ресурсів закладу освіти, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.
Як будуть отримувати зарплату вчителі з'єднаних класів? Оплата праці вчителів у з'єднаних класах здійснюватиметься відповідно до навантаження залежно від кількості годин, розкладу занять, встановлених ставок зарплати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших умов.
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