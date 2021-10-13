Представник поліції Рей Вальдес зазначив, що слова хлопчика мало що означають. Адже відповідно до законодавства Флориди, неповнолітні не можуть дати згоду на секс.

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Тож, 41-річну вчительку Хейлі Калві заарештували за злочин.

В ході слідства поліція опитала інших учнів школи. Після цього стало відомо, що школяр, у якого був секс з вчителькою, зберігав у своєму телефоні відео із записом інтиму з дорослою жінкою.

Крім сексуальних відносин з 15-річним учнем, жінку підозрюють у скоєнні ще одного злочину. За даними поліції, вчителька ще й зберігала зброю на території школи.



Вчительку заарештували за сексуальні стосунки з учнем / Фото NBC Miami

Зараз вчителька перебуває під арештом. Вона може вийти на свободу під заставу в розмірі 19 тисяч доларів, однак після рішення суду її доля може змінитися.

До слова, в Австралії 24-річна вчителька географії надсилала 14-річному учневі свої фото, мацала його і навіть декілька разів займалася з ним сексом. За це її засудили до майже 5 років ув'язнення. Деталі історії – читайте у статті.