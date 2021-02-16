Будуть звільняти або вбивати: викладачка з Драгоманова вважає, що може повторити долю Бузини

Скандальна викладачка з університету імені Драгоманова Євгенія Більченко, яка опинилася в центрі скандалу через антиукраїнські висловлювання, вважає, що її можуть звільнити або вбити, як це зробили з загиблим журналістом Олесем Бузиною.
В інтерв'ю Більченко розповіла, що їй довелося закрити власну сторінку в соцмережі через постійні погрози на її адресу.
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Викладачка сподівалася, що все це затихне, як вщухають всі медіахвилі. Але цього не відбувається, і погрози їй посилюються.
І я думаю, що мене будуть звільняти або вбивати, як Бузину. Ось і все... Мене просто загнали в кут постійними нападками. Опоненти заявляють, що проти мене будуть починати другу кампанію цькування. Тобто вони не приховують, що була перша, і хочуть запустити другу,
– заявила Більченко.
За її словами, справі хочуть надати політичний характер та висунути викладачці обвинувачення в державній зраді.
Що відомо про вбивство Бузини?
Олесь Бузина – це український журналіст, який мав українофобські погляди. Його
убили
16 квітня 2015 року у Києві у дворі багатоповерхового будинку.
У червні було
затримали двох осіб
, яких підозрюють у злочині – Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Спочатку їх відправили у в'язницю і кілька разів продовжували цей запобіжний захід. Але зараз вони не знаходяться під вартою.
Головні деталі про скандал з Більченко
- Викладачка університету Драгоманова Євгенія Більченко спровокувала скандал, назвавши закон про українську мову "опухлим лімфовузлом". Згодом вона оприлюднила кілька скандальних заяв як "представниця російської цивілізації". Зокрема, Більченко назвала Україну тоталітарною державою.
- Окрім того, Більченко у 2018 році виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка різко змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.
- Студенти та деякі викладачі засуджують позицію викладачки та вимагають звільнити її. У МОН кажуть, що таких повноважень не мають.
- Відомо, що наразі Більченко лише відсторонили від занять, але не звільнили.