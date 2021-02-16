Будуть звільняти або вбивати: викладачка з Драгоманова вважає, що може повторити долю Бузини

Скандальна викладачка з університету імені Драгоманова Євгенія Більченко, яка опинилася в центрі скандалу через антиукраїнські висловлювання, вважає, що її можуть звільнити або вбити, як це зробили з загиблим журналістом Олесем Бузиною.

В інтерв'ю Більченко розповіла, що їй довелося закрити власну сторінку в соцмережі через постійні погрози на її адресу.

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Викладачка сподівалася, що все це затихне, як вщухають всі медіахвилі. Але цього не відбувається, і погрози їй посилюються.

І я думаю, що мене будуть звільняти або вбивати, як Бузину. Ось і все... Мене просто загнали в кут постійними нападками. Опоненти заявляють, що проти мене будуть починати другу кампанію цькування. Тобто вони не приховують, що була перша, і хочуть запустити другу,

– заявила Більченко.

За її словами, справі хочуть надати політичний характер та висунути викладачці обвинувачення в державній зраді.

Що відомо про вбивство Бузини? Олесь Бузина – це український журналіст, який мав українофобські погляди. Його



У червні було Олесь Бузина – це український журналіст, який мав українофобські погляди. Його убили 16 квітня 2015 року у Києві у дворі багатоповерхового будинку.У червні було затримали двох осіб , яких підозрюють у злочині – Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Спочатку їх відправили у в'язницю і кілька разів продовжували цей запобіжний захід. Але зараз вони не знаходяться під вартою.

Головні деталі про скандал з Більченко

Викладачка університету Драгоманова Євгенія Більченко спровокувала скандал, назвавши закон про українську мову "опухлим лімфовузлом". Згодом вона оприлюднила кілька скандальних заяв як "представниця російської цивілізації". Зокрема, Більченко назвала Україну тоталітарною державою.

Окрім того, Більченко у 2018 році виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка різко змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.

Студенти та деякі викладачі засуджують позицію викладачки та вимагають звільнити її. У МОН кажуть, що таких повноважень не мають.