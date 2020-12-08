У школі в селі Потеличі на Львівщині звільнили вчительку, яка декілька разів вдарила по голові шестикласника у присутності всього класу. Цим інцидентом зацікавилися у поліції та районній адміністрації.

Інцидент стався 3 грудня під час перерви, але батьки учня не зверталися з заявою до правоохоронців. Поліція побачила це відео в інтернеті і після цього вирішила дізнатися деталі, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що вчителька української мови та літератури також працювала заступницею директора з вихованої роботи.

Вона не контролювала свої емоції через грубе звернення учня до себе і застосувала фізичну силу,

– зазначили у РДА.

Тож, у районній адміністрації 7 грудня створили робочу комісію для розгляду цього питання. Згодом місцева влада повідомила у фейсбуці, що вчительку звільнили за згодою обох сторін.

Що відомо про цей скандал

Директорка школи Світлана Ковальчук розповіла, що вчителька Надія Патлика розборонила учнів, які билися на перерві. Після цього один з учнів грубо крикнув їй: "Вийди звідси! Чого ти прийшла?", на що викладачка не стрималася і декілька разів ляснула школяра по потилиці.

На відео, яке поширилося в соцмережах, Надія Патлика відповідає учню: "Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити, правда? А не ти маєш до мене говорити "Чого ти сюди прийшла?" Я знаю, чого я прийшла!".

Дивіться відео, як вчителька б’є учня:



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