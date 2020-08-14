12 серпня президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч деяких випускників, які набрали найбільше балів на ЗНО. Про що вони говорили – читайте у матеріалі.

За словами Зеленського, що стереотип, що тільки в столицях найрозумніші діти – помилковий, адже серед випускників, які здали ЗНО на максимальні бали, є школярі з усієї України, передає 24 канал.

Цікаво Хто може повторно навчатись на бюджеті та як відшкодувати кошти за навчання

Про що говорили випускники на зустрічі з президентом

Випускники зазначили, що багато українців виїжджають за кордон, бо в нас малі зарплати

Натомість Зеленський наголосив, що Україна має 5 років (доки випускники навчатимуться у ЗВО), щоб покращити життя. Це складно, але є можливість підняти зарплати для науковців.

Також школярі наголосили, що в Україні лише три університети мають міжнародну співпрацю. А це насправді буде важливий досвід для країни.

Глава держави також пообіцяв зробити все, щоб Україна якомога швидше стала тією державою, в якій молодь мріятиме залишитися й гідно прожити все життя, а не шукати кращої долі за кордоном.



Випускники поставили питання Зеленському / Фото з сайту президенту

Випускники наголосили, що було б добре, аби школи більше співпрацювали з вишами

Ще один школяр сказав, що треба, аби заклади середньої освіти тісніше співпрацювали з закладами вищої освіти, щоб учням було зрозуміло, де вони в подальшому можуть навчатися, що їм робити після школи і т.д.

Зеленський розповів, як він навчався в школі і додав, що це хвилювало і його. За його словами, вже з 9 класу учні починають думати, куди вступити.

Школярі зізналися, що їм мало олімпіад в школі

Випускники запевнили, що в Україні мало різних олімпіад. Але такі конкурси теж потрібні, бо це краще розвиває та навчає долати виклики тощо.

Додамо, що на згадку про зустріч з президентом учні годинники та річний безлімітний абонемент на відвідування "Музею науки Малої академії наук України", який у вересні розпочне роботу на території ВДНГ.

З яких предметів випускники отримали 200 балів на ЗНО

У 2020 році успішних випускників, які найкраще здали ЗНО, майже вдвічі більше, аніж попереднього року. Так, 447 учасників отримали найбільше балів на ЗНО – 200.



Предмети, з яких випускники отримали 200 балів / Інфографіка 24 каналу