ЗСУ зможуть за потреби використовувати майно закладів освіти: за якої умови

Верховна Рада розгляне законопроєкт, який забезпечить можливість використовувати майно закладів освіти для потреб Збройних Сил України за умови, якщо воно не задіяне за призначенням.

Народний депутат Микола Кучер наголосив, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення рекомендувати ВР ухвалити цей законопроєкт.

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Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт №5801 для створення механізму передачі майна навчальних закладів, яке роками не використовується та на яке витрачаються бюджетні кошти – для потреб ЗСУ.

В умовах збройної агресії з боку РФ, важливо надати можливість використовувати майно закладів освіти для потреб Збройних Сил України за умов, якщо воно не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами,

– йдеться у законопроєкті.

Микола Кучер навів приклад закритого Брацлавського агроекономічного коледжу від Вінницького аграрного університету. Там давно не проводять навчання, а територія та приміщення пустують.

За його словами, було б доцільно використати базу колишнього коледжу для розміщення там одного з батальйонів ЗСУ. До того ж, у Вінницькому аграрному університеті сприяють цій ідеї та зацікавлені позбутися свого активу, який забирає чимало коштів з бюджету вишу.

До слова, Верховна Рада прийняла зміни до закону про вищу освіту. Тепер ректори вишів зобов’язані оприлюднювати щорічний звіт про діяльність університетів. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Миколи Кучера:

Майно закладів освіти – для потреб Збройних Сил України, але виключно якщо воно не використовується закладами освіти. Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні рекомендував парламенту підтримати у першому читанні законопроєкт №5801, який дозволяє передачу майна закритих закладів освіти для використання підрозділами ЗСУ.

Конкретний приклад з Вінниччини – вже кілька років як Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького національного аграрного університету, закритий. Тут давно не проводять навчання, а територія та приміщення пустують. Без життя все майно коледжу потроху приходить до занепаду.

Було б доцільно використати базу колишнього коледжу, для розміщення тут одного з батальйонів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Це вдихнуло б сюди нове життя, створило б нові робочі місця та забезпечило стабільні податкові надходження до місцевого бюджету.

Найголовніше, у цій ситуації, що у Вінницькому національному аграрному університеті максимально сприяють та зацікавлені позбутися свого активу, який забирає чимало коштів з бюджету ВУЗу на своє утримання. Тому ми з колегами і зареєстрували відповідний законопроєкт №5801 для створення механізму передачі майна навчальних закладів, яке роками не використовується та на яке витрачаються бюджетні кошти – для потреб Збройних Сил України.