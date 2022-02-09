Народний депутат Микола Кучер наголосив, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення рекомендувати ВР ухвалити цей законопроєкт.

До теми Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, – Шмигаль зустрівся зі студентами Могилянки

Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт №5801 для створення механізму передачі майна навчальних закладів, яке роками не використовується та на яке витрачаються бюджетні кошти – для потреб ЗСУ.

В умовах збройної агресії з боку РФ, важливо надати можливість використовувати майно закладів освіти для потреб Збройних Сил України за умов, якщо воно не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами,

– йдеться у законопроєкті.

Микола Кучер навів приклад закритого Брацлавського агроекономічного коледжу від Вінницького аграрного університету. Там давно не проводять навчання, а територія та приміщення пустують.

За його словами, було б доцільно використати базу колишнього коледжу для розміщення там одного з батальйонів ЗСУ. До того ж, у Вінницькому аграрному університеті сприяють цій ідеї та зацікавлені позбутися свого активу, який забирає чимало коштів з бюджету вишу.

До слова, Верховна Рада прийняла зміни до закону про вищу освіту. Тепер ректори вишів зобов’язані оприлюднювати щорічний звіт про діяльність університетів. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Миколи Кучера:

Майно закладів освіти – для потреб Збройних Сил України, але виключно якщо воно не використовується закладами освіти. Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні рекомендував парламенту підтримати у першому читанні законопроєкт №5801, який дозволяє передачу майна закритих закладів освіти для використання підрозділами ЗСУ.

Конкретний приклад з Вінниччини – вже кілька років як Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького національного аграрного університету, закритий. Тут давно не проводять навчання, а територія та приміщення пустують. Без життя все майно коледжу потроху приходить до занепаду.

Було б доцільно використати базу колишнього коледжу, для розміщення тут одного з батальйонів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Це вдихнуло б сюди нове життя, створило б нові робочі місця та забезпечило стабільні податкові надходження до місцевого бюджету.

Найголовніше, у цій ситуації, що у Вінницькому національному аграрному університеті максимально сприяють та зацікавлені позбутися свого активу, який забирає чимало коштів з бюджету ВУЗу на своє утримання. Тому ми з колегами і зареєстрували відповідний законопроєкт №5801 для створення механізму передачі майна навчальних закладів, яке роками не використовується та на яке витрачаються бюджетні кошти – для потреб Збройних Сил України.