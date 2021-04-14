Зруйнувати міфи: український банк запустив новий безкоштовний курс на платформі Prometheus

Банк "ПУМБ" створив навчальний курс з фінансової грамотності. Відеоуроки доступні безкоштовно на платформі Prometheus.

Відеокурс з фінансової грамотності на найбільшій платформі онлайн-навчання в Україні розвінчує найпоширеніші міфи про банківську систему України. Він також вчить користувачів платформи управляти власними фінансами.

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Які міфи руйнує відеокурс

Курс "Просто про гроші" створений для тих, хто досі думає, що:

більшість закордонних банківських систем кращі за українську ;

; банки час від часу закриваються, тому вони ненадійні;

банк – це складно і незрозуміло ;

; зберігати гроші в банку невигідно і небезпечно;

кредит – боргова яма через приховані комісії та незрозумілі умови;

через приховані комісії та незрозумілі умови; традиційне обслуговування у відділенні надійніше за дистанційне.

Що відомо про відеолекції

Це безкоштовний базовий курс з фінансової грамотності, в якому банківські експерти на зрозумілих прикладах пояснюють, як зручно, безпечно та вигідно користуватися банківськими продуктами і послугами, а також управляти власними фінансами.

Упродовж курсу слухачі дізнаються:

як обрати надійний банк і відкрити рахунок;

і відкрити рахунок; оформити депозит згідно з метою та правильно позичати гроші;

позбутися страху перед кредитами і навіть заробляти на користуванні кредитною карткою;

і навіть заробляти на користуванні кредитною карткою; швидко проводити платежі й убезпечити свої кошти від шахраїв.

Сподіваємось, цей курс стане у пригоді багатьом користувачам Prometheus. Його головна мета полягає у тому, щоб навчити українців бачити у вітчизняних банках надійних фінансових партнерів,

– наголошує голова правління "ПУМБ" Сергій Черненко.

Наприкінці кожної теми відеокурсу є можливість виконати тестові завдання та перевірити свої знання. Для отримання сертифікату необхідно набрати 60 відсотків від загальної кількості балів.

Після успішного проходження курсу роздрукуйте свій сертифікат за допомогою принтерів Canon серії Megatank. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.