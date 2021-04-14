Відеокурс з фінансової грамотності на найбільшій платформі онлайн-навчання в Україні розвінчує найпоширеніші міфи про банківську систему України. Він також вчить користувачів платформи управляти власними фінансами.
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Які міфи руйнує відеокурс
Курс "Просто про гроші" створений для тих, хто досі думає, що:
- більшість закордонних банківських систем кращі за українську;
- банки час від часу закриваються, тому вони ненадійні;
- банк – це складно і незрозуміло;
- зберігати гроші в банку невигідно і небезпечно;
- кредит – боргова яма через приховані комісії та незрозумілі умови;
- традиційне обслуговування у відділенні надійніше за дистанційне.
Що відомо про відеолекції
Це безкоштовний базовий курс з фінансової грамотності, в якому банківські експерти на зрозумілих прикладах пояснюють, як зручно, безпечно та вигідно користуватися банківськими продуктами і послугами, а також управляти власними фінансами.
Упродовж курсу слухачі дізнаються:
- як обрати надійний банк і відкрити рахунок;
- оформити депозит згідно з метою та правильно позичати гроші;
- позбутися страху перед кредитами і навіть заробляти на користуванні кредитною карткою;
- швидко проводити платежі й убезпечити свої кошти від шахраїв.
Сподіваємось, цей курс стане у пригоді багатьом користувачам Prometheus. Його головна мета полягає у тому, щоб навчити українців бачити у вітчизняних банках надійних фінансових партнерів,
– наголошує голова правління "ПУМБ" Сергій Черненко.
Наприкінці кожної теми відеокурсу є можливість виконати тестові завдання та перевірити свої знання. Для отримання сертифікату необхідно набрати 60 відсотків від загальної кількості балів.