Відеокурс з фінансової грамотності на найбільшій платформі онлайн-навчання в Україні розвінчує найпоширеніші міфи про банківську систему України. Він також вчить користувачів платформи управляти власними фінансами.

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Які міфи руйнує відеокурс

Курс "Просто про гроші" створений для тих, хто досі думає, що:

  • більшість закордонних банківських систем кращі за українську;
  • банки час від часу закриваються, тому вони ненадійні;
  • банк – це складно і незрозуміло;
  • зберігати гроші в банку невигідно і небезпечно;
  • кредит – боргова яма через приховані комісії та незрозумілі умови;
  • традиційне обслуговування у відділенні надійніше за дистанційне.

Що відомо про відеолекції

Це безкоштовний базовий курс з фінансової грамотності, в якому банківські експерти на зрозумілих прикладах пояснюють, як зручно, безпечно та вигідно користуватися банківськими продуктами і послугами, а також управляти власними фінансами.

Упродовж курсу слухачі дізнаються:

  • як обрати надійний банк і відкрити рахунок;
  • оформити депозит згідно з метою та правильно позичати гроші;
  • позбутися страху перед кредитами і навіть заробляти на користуванні кредитною карткою;
  • швидко проводити платежі й убезпечити свої кошти від шахраїв.

Сподіваємось, цей курс стане у пригоді багатьом користувачам Prometheus. Його головна мета полягає у тому, щоб навчити українців бачити у вітчизняних банках надійних фінансових партнерів,
– наголошує голова правління "ПУМБ" Сергій Черненко.

Наприкінці кожної теми відеокурсу є можливість виконати тестові завдання та перевірити свої знання. Для отримання сертифікату необхідно набрати 60 відсотків від загальної кількості балів.