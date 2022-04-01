Про це розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Він зазначив: університет майже зруйновано вщент.

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Університет імені Каразіна буде переміщений

Університет Каразіна буде переміщений. Під керівництвом Міністерства освіти та за підтримки комітету ректор виконує наші рекомендації та переносить університет у безпечніше місце,

– сказав Вітренко.

Таке рішення стосується не лише легендарного університету. У МОН розповіли, що Харківський біотехнологічний університет був переміщений до Закарпатської області. Наразі Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет теж чекають на зміну локації.

Головне – зберегти освітню мережу

У Міносвіти сказали, що основне завдання – зберегти освітню мережу України. Саме тому відомство робить все можливе, аби у безпеці був кожен ВНЗ.

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