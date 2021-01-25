Чи зростуть ціни на контракт у 2021 році та які планують зміни щодо фінансування вишів: деталі

У 2021 році ціни для навчання студентів на контракті не будуть піднімати. Проте може змінитися система фінансування та управління вишів.

Джерело: Ліга.Life

Депутатка фракції "Слуга народу" і голова підкомітету з питань вищої освіти ВР Юлія Гришина розповіла, що, враховуючи кризу через коронавірус, Міносвіти готує зміни до законодавства, щоб залишити рівень цін на контракт у 2021 року на рівні 2020.

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Яка зараз ціна за навчання на контракті? Ексзаступник міністра МОН Єгор Стадний розповів, що з 1 вересня 2020 року для вступників на найбільш популярні спеціальності контрактне навчання мало коштувати не менше 60% від ціни, яку сплачує за бюджетне місце держава.

За даними МОН, у 2019 році держава сплачувала за навчання одного студента-бюджетника у середньому 43 тисячі гривень, а середня ціна за контракт була 16 500 гривень.

Так, підвищили ціни для 38 спеціальностей, найбільш популярних серед контрактників: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, дизайн, туризм, готельно-ресторанна справа та інші. Вартість навчання ще за 83 спеціальностями не зростатиме.

Нова система фінансування вишів

Вона також наголосила, що парламентський комітет разом з МОН розробляють законопроєкт щодо змін системи фінансування та управління вишами. Зараз цей документ на фінальних стадіях доопрацювання. Його планують зареєструвати вже весною.

Що змінить законопроєкт? За її словами, він передбачає реальну фінансову автономію вишів.

Університети зможуть ретельно розподіляти фінанси та краще розвивати освітній і науковий потенціал. Зміни передбачаються до бюджетного та податкового кодексів та закону про вищу освіту,

– сказала Гришина.

Як зараз фінансуються виші? Якщо раніше університет отримував гроші виключно за кількістю студентів, то зараз вони отримують гроші за результатом роботи, де число студентів – один із показників.

Так, за новою формулою, 80% бюджету 2020 року університети отримують гарантовано, решту – залежно від показників: позиції у міжнародних рейтингах, залучених коштів від наукових замовлень, масштабу університету, наскільки випускники працевлаштовані тощо.