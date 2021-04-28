Зроблю міністром освіти: Кива заступився за свого наукового керівника, якого звільнили з роботи

В Україні вже кілька днів дискутують навколо захисту дисертації народного депутата Іллі Киви. Відомо, що його наукового керівника Володимира Гурковського, який допомагав йому із кандидатською роботою, звільнили.

Натомість Ілля Кива захистився за наукового керівника та навіть пообіцяв його зробити новим міністром освіти, як тільки вони прийдуть до влади.

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За словами нардепа від “Опозиційної платформи – “За життя”, хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках – тих людях, які дали Киві можливість захистити дисертацію.

Сам Ілля Кива вважає, що вони просто виконували свою роботу.

Депутат розповів, що його наукового керівника, який є заступником директора ГО "Центр досліджень проблем публічного управління" та доктором наук із державного управління Володимира Гурковського звільнили з роботи 28 квітня.

Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади — зроблю міністром освіти,

— додав Кива.

Що відомо про захист дисертації іллі Киви

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тож, йому можуть присвоїти новий науковий ступінь.

Але це має схвалити Міністерство освіти і науки. Ексміністерка освіти Ганна Новосад заявила, що науковий ступінь Киви має затвердити Атестаційна комісія МОН.

Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали лише за списками, і першими увійшли представники медведчуківських каналів.