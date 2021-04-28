Натомість Ілля Кива захистився за наукового керівника та навіть пообіцяв його зробити новим міністром освіти, як тільки вони прийдуть до влади.

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За словами нардепа від “Опозиційної платформи – “За життя”, хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках – тих людях, які дали Киві можливість захистити дисертацію.

Сам Ілля Кива вважає, що вони просто виконували свою роботу.

Депутат розповів, що його наукового керівника, який є заступником директора ГО "Центр досліджень проблем публічного управління" та доктором наук із державного управління Володимира Гурковського звільнили з роботи 28 квітня.

Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади — зроблю міністром освіти,

— додав Кива.

Що відомо про захист дисертації іллі Киви

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тож, йому можуть присвоїти новий науковий ступінь.

Але це має схвалити Міністерство освіти і науки. Ексміністерка освіти Ганна Новосад заявила, що науковий ступінь Киви має затвердити Атестаційна комісія МОН.

Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали лише за списками, і першими увійшли представники медведчуківських каналів.