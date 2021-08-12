Також наразі у Німеччині обговорюють можливість зобов’язати вакцинуватися персонал дитячих садочків і шкіл. Як у різних країнах підходять до вакцинації освітян – читайте нижче.

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Чи зобов’язують учителів вакцинуватися від COVID-19

Франція

Школи у Франції розподілені на 4 рівні по рівнях небезпеки коронавірусу. Так, на зеленому рівні учні можуть навіть не носити маску (водночас це обов'язково на жовтому та інших рівнях).

Також там з'явилося нове правило. Відтепер вакциновані учні зможуть продовжувати відвідувати школу, якщо у їхньому класі буде виявлено випадок COVID-19. Натомість невакциновані учні повинні будуть навчатися дистанційно вдома. Це стосується учнів від 12 років.

А всі вчителі та інші працівники школи повинні носити маску в приміщенні, а в оранжевих та червоних зонах – навіть на вулиці. Наразі вакцинація не буде обов’язковою для педагогів. Проте відомо, що понад 80% учителів у Франції вже вакциновані від COVID-19.

США

Вчителів у Нью-Йорку зобов’язали зробити щеплення до початку навчального року, який там починається 13 вересня. Наразі першу дозу вакцини отримали приблизно 60% освітян і 43% підлітків міста.



Учні у школі / Фото impresa.pt

Напередодні міська влада видала постанову про те, що персонал освітніх закладів повинен проходити вакцинацію або регулярне обстеження на коронавірус. Тобто невакциновані педагоги повинні регулярно робити тести на COVID-19.

Докторка та доцентка кафедри епідеміології університету Тулейна Сьюзен Е. Хассіг запевняє, що впровадження обов’язкової вакцинації або тестування, ймовірно, буде складним для шкіл. Але інші експерти наголошують, що вимога про вакцинацію або регулярне обстеження для освітян міста – це розумно.

Окрім того, департамент освіти Нью-Йорка вирішив дотримуватися вимог щодо масок для учнів та персоналу. Також у кожному класі будуть два очищувачі повітря для покращення вентиляції.

Ізраїль

В Ізраїлі наприкінці липня ввели "зелений паспорт" – це документ, який дає право на відвідування вакцинованим і тим, хто одужали від коронавірусу, певних місць і заходів. З 8 серпня обмеження зробили ще більш жорсткими.

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Правила "зеленого паспорта" стосуються не лише заходів для понад 100 людей, а й ресторанів, спортзалів, кінотеатрів тощо відвідувати можна лише за наявності цього документа. А після 20 серпня дітям до 12 років також доведеться здавати тест на коронавірус, робитимуть його безкоштовно.

Також Ізраїль запровадив добровільну вакцинацію для дорослих і дітей віком від 12 років. Попри те, що в країні повне щеплення від COVID-19 отримали 60% населення, уряд повідомляє про спалах захворювань через новий штам "Дельта".

Чиновники Міністерства охорони здоров’я наполегливо рекомендують роботодавцям переконувати своїх працівників у необхідності щеплень від коронавірусу.

Там на початку пандемії вчителям одним із перших надали право вакцинуватися. Школи оперативно готували списки охочих щепитися, і це дало змогу педагогам вакцинуватися швидше. Сьогодні амбулаторії приймають усіх, хто хоче щепитися, без обмежень.

Дія "зеленого паспорта" поширюється й на школи. Тобто для таких професій як учителі, психологи, психотерапевти, тьютори, доглядальниці наявність зеленого паспорта є обов’язковою. Якщо ви не вакциновані, то потрібно робити тест за 72 години,

– каже педагогиня Лєна Цельман.

Зазначимо, що навчальний рік в Ізраїлі починається 1 вересня. Наразі там залишається обов’язкове носіння масок у приміщенні школи. Згодом оприлюднять нові правила, за якими школи працюватимуть.

Також система карантинів залишається в силі: якщо хтось з учителів або учнів класу захворів, обов’язкова самоізоляція для всього класу впродовж 2 тижнів. Або один тиждень, якщо два тести поспіль покажуть негативний результат.

Японія

У Японії літні канікули тривають усього місяць. Навчальний рік починається у квітні. Учителька англійської мови Тетяна Соловйова розповіла, що вакцинація від коронавірусу в цій країні не є обов’язковою.



Вакцинація вчителів / Фото volyn24.com

За її словами, примусова вакцинація – це порушення Конституції країни. До того ж, японці покладаються на колективізм і громадянську відповідальність.

Там ПЛР-тести здають лише за потреби – якщо відчувають перші симптоми хвороби або були в контакті з хворим на коронавірус. Також у всіх приміщеннях потрібно носити маски.

У школі, де я працюю, не було дистанційного навчання, відколи почалася пандемія коронавірусу. Про інші школи я не знаю,

– каже Соловйова.

Першими в Японії щеплювали людей літнього віку. Але там немає жодного примусу, будь-яких санітарних перепусток, дискримінації тощо.

Водночас всіх, хто повертаються в країну з-за кордону, одразу з аеропорту везуть у спеціальні готелі на три дні на самоізоляцію. Проживання й харчування в таких готелях забезпечує держава.

Фінляндія

У Фінляндії навчальний рік починається в середині серпня. Там вже оприлюднили правила – навчання починається у звичайному форматі, однак школи мають бути готові перейти на змішане або дистанційне навчання, якщо погіршиться епідеміологічна ситуація.

Але вакцинація від коронавірусу в країні добровільна для всіх віком від 16 років. Директор фінсько-французької гімназії в Гельсінкі Карі Ківінен заявив, що профспілка фінських учителів на початку кампанії з вакцинації звернулася до уряду з вимогою – надати вчителям право першочергового щеплення.

На сьогодні нещепленими залишаються 10 000 фінських учителів. Це приблизно 50% педагогів. В уряді тривають обговорення – як допускати до роботи невакцинованих вчителів. Як часто й регулярно вони мусять здавати ПЛР-тести? Поки чітких інструкцій немає. Наразі ПЛР-тести безплатні, якщо до них є показання,

– каже Карі Ківінен.

Україна

В Україні наразі вакцинації вчителів проти коронавірусу добровільна. Педагогів не змушують щеплюватися, проте це вплине на роботу шкіл.

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Так, уряд видав постанову, згідно з якою, в помаранчевій та червоній зоні зможуть працювати лише ті заклади освіти, в яких буде вакциновано понад 80% вчителів. Але примусово це робити не будуть.

Ніхто не буде примушувати вакцинуватись, оскільки у кожної людини можуть бути індивідуальні медичні протипоказання, наприклад, алергія,

– зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, самі батьки підштовхують до цього педагогічних працівників.

Додамо, що станом на 10 серпня в Україні вакциновано 35% вчителів. Україна за рівнем вакцинації у залежності від регіону відрізняється дуже критично.

“Наприклад Київська область – це 90% вакцинованих вчителів, Житомирська і Львівська області – 55 – 60%. Водночас у Волинський області вакциновано менше 10% освітян”, – додав Шкарлет.

Водночас головний санлікар Ігор Кузін запевняє, що зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакцинованих вчителів до роботи.