Розглядається декілька варіантів проведення ЗНО у 2021 році, – Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання нікуди не зникає, а всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа.

Джерело: пресслужба МОН

На думку міністра, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні було, є і буде основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти.

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Скільки людей зареєструвалися на пробне ЗНО

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, кількість осіб, які завершили процес реєстрації на пробне ЗНО та здійснили оплату послуги, становить майже 140 тисяч.

Станом на сьогодні обрано наступні тести для складання пробного ЗНО:

математика – 38 797 (рівня стандарту – 6 953);

українська мова і література – 36 359;

англійська мова – 27 495;

українська мова – 11 113;

історія України – 8 868;

біологія – 4 461;

фізика – 1 795;

географія –1 780;

хімія – 1 134;

німецька мова – 226;

французька мова – 57;

іспанська мова – 13.

Остаточні цифри будуть дещо пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти опрацюють всі платежі,

– додає Шкарлет.

Як проходитиме реєстрація на основну сесію ЗНО

Пробне ЗНО відбудеться. Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест знавчального предмета та пройти тестування вдома, завантаживши свої відповіді до спеціального

Вже з 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі розроблено кілька варіантів його проведення:

в повноформатному режимі;

як державну підсумкову атестацію у формі ЗНО;

як ДПА в закладах освіти.

Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Остаточне рішення буде прийнято в березні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій,

– наголошує Шкарлет.

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