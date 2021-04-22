ЗНО, вступна кампанія 2021 та державна підсумкова атестація в Україні: що змінилося

Незадовго до початку вступної кампанії, у Верховній Раді внесли зміни в процес складання іспитів. Випускники до них готувались щонайменше рік.

Уже другий рік поспіль учням випускних класів та їхнім батькам доводиться призвичаюватись до реалій пандемії, зокрема бути готовим до змін. Що саме змінилось – читайте далі.

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Державної підсумкової атестації не буде

Одинадцятикласники, які закінчують школу у 2021 році, можуть не складати державну підсумкову атестацію – ДПА. А зовнішнє незалежне оцінювання мають складати лише ті випускники, які планують вступати до вишів.

ДПА та ЗНО: у чому відмінність?

• Державна підсумкова атестація – це шкільні іспити, які учні складають у 4, 9 та 11 класах. Раніше результати ДПА вносили до шкільного атестата. Ці іспити є необхідними претендентам на отримання професійно-технічної освіти.



• ЗНО – це інструмент для вступу до університету, який складають у форматі тестів. Результати тестування спочатку використовували лише для визначення конкурсного балу під час вступу, але з 2015 року їх стали вказувати й у додатку до атестата.

Хто складатиме ДПА, а хто – ні

Через пандемію COVID-19 від шкільних іспитів звільнили учнів 4 та 9 класів. Одинадцятикласники теж не зобов'язані складати іспит, втім для вступу все ж мусять отримати оцінку державної підсумкової атестації.

У випускників є 3 варіанти як це зробити:

зарахувати ДПА за результатом річного оцінювання;

якщо оцінка не задовольняє можна скласти іспити за бажанням у школі;

пройти підсумкову атестацію у вигляді ЗНО.

"В умовах пандемії це дозволить знизити навантаження на пункти тестування приблизно на 15 – 18% і зменшити відповідні ризики для здоров'я школярів і працівників центрів тестування", – зазначив голова Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Хто може складати ЗНО 2021 року

З урахуванням усіх змін, зовнішнє незалежне оцінювання можуть складати:

одинадцятикласники;

учні професійно-технічних навчальних закладів;

випускники минулих років, які планують вступати до вишів.

Кожен учасник ЗНО може скласти тести максимум із 5 навчальних предметів. Для проходження ДПА у форматі ЗНО – обов'язковими є 4 предмети.

Вступна кампанія також зазнала змін

. Зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в заклади вищої освіти залишається обов'язковим. Однак якщо випускник не планує вступати до вишу, він не має проходити тестування, і може отримати атестат без проходження іспитів та тестів.

Традиційним залишається те, що основний етап вступної кампанії планується провести в середині літа.

Основні дати:

з 1 липня вступники можуть створити електронний кабінет і завантажити туди необхідні документи;

з 14 липня – можна подавати документи до вишу. Якщо в абітурієнта немає творчого конкурсу, термін подачі – до 23 липня;

зарахування абітурієнтів буде проходити 9 серпня.

Що змінилось при вступі?

У 2021 році встановлено обмеження на кількість заявок, які можна подати на контракт – не більш ніж 30. Для зарахування на бюджет незмінно – не більше ніж 5 заяв.

Крім того, цьогоріч дійсними будуть сертифікати ЗНО з 2018, 2019, 2020 та поточного років, при чому абітурієнти зможуть обирати – сертифікат якого року та з якого предмету їм подавати.

Випускники 9 класів, що вступають до закладів професійної освіти, зможуть пройти творчі конкурси та скласти вступні іспити ще до подачі документів.

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Магістратура

У 2021 році всі вступники до магістратури повинні скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування у форматі ЗНО. Крім того, під час вступу до магістратури введено спеціальні коефіцієнти – виш на розсуд керівництва закладу зможе збільшити "вагу" балу за іспит. З іноземної мови – це не менше 25%.

Абітурієнти з окупованих територій

Що стосується абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, вони можуть вступати без ЗНО до будь-якого навчального закладу, де працюють центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна". Усього таких центрів є 195.

Освітні заклади розпочнуть свою роботу 7 червня і працюватимуть до 24 вересня. У 2020 році за такою схемою змогли вступити 2026 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.

У 2020 році держава виділила майже 13 тисяч додаткових бюджетних місць в усіх українських університетах для дітей із непідконтрольної території. Проте ця квота була заповнена лише на 10%.

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Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалися майже 400 тисяч учасників, які обрали більше як 1,5 мільйонів тестувань. Понад 42,5 тисячі з них – вибрані з метою проходження ДПА.