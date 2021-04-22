Уже другий рік поспіль учням випускних класів та їхнім батькам доводиться призвичаюватись до реалій пандемії, зокрема бути готовим до змін. Що саме змінилось – читайте далі.
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Державної підсумкової атестації не буде
Одинадцятикласники, які закінчують школу у 2021 році, можуть не складати державну підсумкову атестацію – ДПА. А зовнішнє незалежне оцінювання мають складати лише ті випускники, які планують вступати до вишів.
ДПА та ЗНО: у чому відмінність?
• Державна підсумкова атестація – це шкільні іспити, які учні складають у 4, 9 та 11 класах. Раніше результати ДПА вносили до шкільного атестата. Ці іспити є необхідними претендентам на отримання професійно-технічної освіти.
• ЗНО – це інструмент для вступу до університету, який складають у форматі тестів. Результати тестування спочатку використовували лише для визначення конкурсного балу під час вступу, але з 2015 року їх стали вказувати й у додатку до атестата.
Хто складатиме ДПА, а хто – ні
Через пандемію COVID-19 від шкільних іспитів звільнили учнів 4 та 9 класів. Одинадцятикласники теж не зобов'язані складати іспит, втім для вступу все ж мусять отримати оцінку державної підсумкової атестації.
У випускників є 3 варіанти як це зробити:
- зарахувати ДПА за результатом річного оцінювання;
- якщо оцінка не задовольняє можна скласти іспити за бажанням у школі;
- пройти підсумкову атестацію у вигляді ЗНО.
"В умовах пандемії це дозволить знизити навантаження на пункти тестування приблизно на 15 – 18% і зменшити відповідні ризики для здоров'я школярів і працівників центрів тестування", – зазначив голова Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу
Хто може складати ЗНО 2021 року
З урахуванням усіх змін, зовнішнє незалежне оцінювання можуть складати:
- одинадцятикласники;
- учні професійно-технічних навчальних закладів;
- випускники минулих років, які планують вступати до вишів.
Кожен учасник ЗНО може скласти тести максимум із 5 навчальних предметів. Для проходження ДПА у форматі ЗНО – обов'язковими є 4 предмети.
Вступна кампанія також зазнала змін
Традиційним залишається те, що основний етап вступної кампанії планується провести в середині літа.
Основні дати:
- з 1 липня вступники можуть створити електронний кабінет і завантажити туди необхідні документи;
- з 14 липня – можна подавати документи до вишу. Якщо в абітурієнта немає творчого конкурсу, термін подачі – до 23 липня;
- зарахування абітурієнтів буде проходити 9 серпня.
Що змінилось при вступі?
У 2021 році встановлено обмеження на кількість заявок, які можна подати на контракт – не більш ніж 30. Для зарахування на бюджет незмінно – не більше ніж 5 заяв.
Крім того, цьогоріч дійсними будуть сертифікати ЗНО з 2018, 2019, 2020 та поточного років, при чому абітурієнти зможуть обирати – сертифікат якого року та з якого предмету їм подавати.
Випускники 9 класів, що вступають до закладів професійної освіти, зможуть пройти творчі конкурси та скласти вступні іспити ще до подачі документів.
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Магістратура
У 2021 році всі вступники до магістратури повинні скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування у форматі ЗНО. Крім того, під час вступу до магістратури введено спеціальні коефіцієнти – виш на розсуд керівництва закладу зможе збільшити "вагу" балу за іспит. З іноземної мови – це не менше 25%.
Абітурієнти з окупованих територій
Що стосується абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, вони можуть вступати без ЗНО до будь-якого навчального закладу, де працюють центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна". Усього таких центрів є 195.
Освітні заклади розпочнуть свою роботу 7 червня і працюватимуть до 24 вересня. У 2020 році за такою схемою змогли вступити 2026 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.
У 2020 році держава виділила майже 13 тисяч додаткових бюджетних місць в усіх українських університетах для дітей із непідконтрольної території. Проте ця квота була заповнена лише на 10%.
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Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалися майже 400 тисяч учасників, які обрали більше як 1,5 мільйонів тестувань. Понад 42,5 тисячі з них – вибрані з метою проходження ДПА.