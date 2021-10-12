ЗНО з української літератури не має бути обов’язковим, – експерт

Освітній експерт Ігор Хворостяний підтримує рішення про поділ ЗНО з мови та літератури на два окремі предмети та вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання з української літератури не має бути обов’язковим для абітурієнтів.

Кандидат філологічних наук та радник з питань мови проєкту "Навчаємось разом" Ігор Хворостяний запевняє, що в нього часто "летить каміння" з приводу обов’язковості чи непотрібності ЗНО з літератури.

До теми МОН готує нові умови вступу у 2022 році: що зміниться для абітурієнтів

Експерт палко підтримує ідею, що оцінювання з літератури не має бути обов’язковим. Він радіє від того, що від минулого року так і сталося – в абітурієнтів з’явилася можливість вибору: складати ЗНО з української мови і літературу чи окремо лише з мови.

Опоненти говорять, що так ми знищимо любов і мотивацію до української літератури. Я апелюю до того, що якщо за таким принципом вирішувати, то тоді б діти не любили жодної обов’язкової дисципліни, якої немає в обов’язковому ЗНО. Не можна підмінювати любов примусом,

– запевняє Хворостяний.

Водночас експерт додає, що важливо навчити дітей розрізняти жанри літератури. Проте це не означає, що їм треба зазубрювати, що "Кайдашева сім’я" – це соціально-побутова повість, а "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" – психологічний роман.

До слова, у 2022 році продовжить експеримент з двома тестами з української мови – випускники будуть обирати, чи складати тест з української мови та літератури, чи окремо лише з мови. Тест з математики також надалі матиме два рівні.

Відомо, що ЗНО для випускників у 2021/2022 навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Також випускники можуть скласти ЗНО з додаткових предметів, але за власні гроші.