Яким буде ЗНО з української мови у 2021 році та кому потрібно складати тестування з літератури

Випускники, які закінчують навчання цього року, можуть на вибір складати ЗНО з української мови та літератури або лише з української мови. Яке тестування обрати та на які спеціальності потрібні результати ЗНО з літератури – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Від 1 лютого почалася реєстрація на ЗНО у 2021 року. Триватиме вона до 5 березня, і експерти очікують понад 380 тисяч учасників.

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Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році

ЗНО з української мови

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови складається із завдань трьох форм:

34 завдання з вибором однієї правильної відповіді та 5 завдань на встановлення відповідності;

одне завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів. Але якщо робота не відповідає темі власного висловлення чи коротка (до 100 слів), її буде оцінено в 0 балів.

Чи зміниться завдання з написання власного висловлення? Це для учасників ЗНО спроститься, адже завдання буде містити інфографіки, таблиці та діаграми, які полегшать роботу випускників та можуть стати опорою. А саме формулювання завдання буде уточненим.

Чи будуть завдання на знання правил нового правопису? У 2021 році таких завдань не буде, вони це впроваджуватимуть протягом наступних 5 років. Проте випускники можуть використовувати новий правопис, оскільки його досі не відмінили.

На виконання ЗНО з української мови учасникам буде відведено 150 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, – 74 бали.

Зазначимо, що результат виконання всіх завдань тесту буде зараховуватися як ДПА з української мови та під час вступу до вишів, як конкурсний предмет "Українська мова".

ЗНО з української мови і літератури

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

24 завдання з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності;

також будуть 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді.

ЗНО з української мови і літератури триватиме 210 хвилин. Завдяки тестуванню з випускник отримає аж три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за ЗНО з української мови і літератури.

Коли буде ЗНО з української мови та літератури? Проведення ЗНО з української мови та української мови і літератури відбудеться в один тестовий день – 1 червня 2021 року.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

На які спеціальності потрібна українська література

Умовами прийому до закладів вищої освіти 2021 року визначено спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест з української мови і літератури. Вони перераховані в наказі МОН. Зокрема, йдеться про спеціальності з підвищеними вимогами до гуманітарних знань.

Перелік спеціальностей, для вступу на які необхідні результати тесту ЗНО з української мови та літератури:

Освіта/педагогіка (сюди входять спеціальності – дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта (українська мова і література, історія, географія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво), спеціальна освіта.

Культура і мистецтв (аудіовізуальне мистецтво та виробництво, дизайн (за спеціалізаціями – графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища, промисловий дизайн).

Культура і мистецтво (образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво, музеєзнавство, пам’яткознавство, менеджмент соціокультурної діяльності, бібліотечна та архівна справа).

Гуманітарні науки (релігієзнавство, історія та археологія, філософія, культурологія, філологія).

Соціальні та поведінкові науки (економіка, політологія, психологія, соціологія).

Журналістика.

Управління та адміністрування (Облік та оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність).

Право.

Архітектура та містобудування.

Соціальна робота та соціальне забезпечення.

Сфера обслуговування (готельно-ресторанна справа, туризм).

Публічне управління та адміністрування.

Міжнародні відносини, міжнародне право, суспільні комунікації та регіональні студії.