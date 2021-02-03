Яким буде ЗНО з української мови у 2021 році та кому потрібно складати тестування з літератури
Випускники, які закінчують навчання цього року, можуть на вибір складати ЗНО з української мови та літератури або лише з української мови. Яке тестування обрати та на які спеціальності потрібні результати ЗНО з літератури – читайте у матеріалі.
Джерело: 24 канал
Від 1 лютого почалася реєстрація на ЗНО у 2021 року. Триватиме вона до 5 березня, і експерти очікують понад 380 тисяч учасників.
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Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році
ЗНО з української мови
Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови складається із завдань трьох форм:
- 34 завдання з вибором однієї правильної відповіді та 5 завдань на встановлення відповідності;
- одне завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів. Але якщо робота не відповідає темі власного висловлення чи коротка (до 100 слів), її буде оцінено в 0 балів.
Чи зміниться завдання з написання власного висловлення? Це для учасників ЗНО спроститься, адже завдання буде містити інфографіки, таблиці та діаграми, які полегшать роботу випускників та можуть стати опорою. А саме формулювання завдання буде уточненим.
Чи будуть завдання на знання правил нового правопису? У 2021 році таких завдань не буде, вони це впроваджуватимуть протягом наступних 5 років. Проте випускники можуть використовувати новий правопис, оскільки його досі не відмінили.
На виконання ЗНО з української мови учасникам буде відведено 150 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, – 74 бали.
Зазначимо, що результат виконання всіх завдань тесту буде зараховуватися як ДПА з української мови та під час вступу до вишів, як конкурсний предмет "Українська мова".
ЗНО з української мови і літератури
Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:
- 24 завдання з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності;
- також будуть 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді.
ЗНО з української мови і літератури триватиме 210 хвилин. Завдяки тестуванню з випускник отримає аж три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за ЗНО з української мови і літератури.
Коли буде ЗНО з української мови та літератури? Проведення ЗНО з української мови та української мови і літератури відбудеться в один тестовий день – 1 червня 2021 року.
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
На які спеціальності потрібна українська література
Умовами прийому до закладів вищої освіти 2021 року визначено спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест з української мови і літератури. Вони перераховані в наказі МОН. Зокрема, йдеться про спеціальності з підвищеними вимогами до гуманітарних знань.
Перелік спеціальностей, для вступу на які необхідні результати тесту ЗНО з української мови та літератури:
- Освіта/педагогіка (сюди входять спеціальності – дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта (українська мова і література, історія, географія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво), спеціальна освіта.
- Культура і мистецтв (аудіовізуальне мистецтво та виробництво, дизайн (за спеціалізаціями – графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища, промисловий дизайн).
- Культура і мистецтво (образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво, музеєзнавство, пам’яткознавство, менеджмент соціокультурної діяльності, бібліотечна та архівна справа).
- Гуманітарні науки (релігієзнавство, історія та археологія, філософія, культурологія, філологія).
- Соціальні та поведінкові науки (економіка, політологія, психологія, соціологія).
- Журналістика.
- Управління та адміністрування (Облік та оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
- Право.
- Архітектура та містобудування.
- Соціальна робота та соціальне забезпечення.
- Сфера обслуговування (готельно-ресторанна справа, туризм).
- Публічне управління та адміністрування.
- Міжнародні відносини, міжнародне право, суспільні комунікації та регіональні студії.
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