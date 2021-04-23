ЗНО на свіжому повітрі: експерт радить змінити формат проведення тестувань заради безпеки

В умовах пандемії єдиний спосіб боротьби з COVID-19 – дотримуватися всіх правил та заходів безпеки й мінімізувати контакти з людьми. Тому освітній експерт радить проводити ЗНО-2021 просто неба.

Окрім того, в умовах літньої спеки і через відсутність кондиціювання у деяких аудиторіях буде важко висидіти впродовж кількох годин.

До теми Основну сесію ЗНО також можуть перенести, – освітній експерт

Але Верховна Рада хоча б скасувала у цьому році ДПА для учнів 4, 9 класів та випускників. Так хочуть скоротити кількість учасників, які складатимуть ЗНО для вступу у виші, щоб зменшити ризики поширення коронавірусу.

Згідно з рекомендаціями МОЗ та МОН, всі учасники ЗНО мають:

бути забезпечені засобами індивідуального захисту,

пройти температурний скринінг при вході до пункту тестування,

між партами у класах повинна зберігатись відповідна дистанція.

Колишній очільник УЦОЯО Ігор Лікарчук наголосив, що однією із засадничих технологічних норм українського ЗНО є його проведення в аудиторіях для груп із невеликою кількістю людей.

“Запроваджуючи таку норму, орієнтувалися на те, що у школах, які є пунктами тестування, можна знайти кілька десятків аудиторій, де розміститься група абітурієнтів із розрахунку "один за столом", – зазначив він.

Проте, за словами Лікарчука, у шкільних класних кімнатах та в аудиторіях більшості українських вишів неможливо забезпечити всі необхідні епідемічні вимоги.

Вважаю, що найкращим варіантом розв'язання проблеми є зміна локацій для проведення ЗНО. Йдеться про те, що його потрібно проводити не у класних кімнатах чи аудиторіях, а на великій площі й бажано на свіжому повітрі: на стадіонах, у парках, виставкових центрах, на арені Палацу спорту тощо,

– заявив Лікарчук.

Експерт наголошує, що там можна одночасно поставити величезну кількість одномісних столів і стільців на відстані 1, 5 метра один від одного, тимчасово обмеживши доступ сторонніх на цю територію і водночас забезпечуючи повний контроль ситуації.



Ігор Лікарчук додав, в умовах карантину формування таких аудиторій на свіжому повітрі буде оптимальним. До того ж, у багатьох країнах подібні аудиторії стадіонного типу використовують часто.

Зокрема, так складають зовнішні іспити в ряді країн: замість тісних і задушливих аудиторій – на стадіонах, у лісопаркових зонах, у великих виставкових центрах.

Чи не є актуальною ця інформація для нашої країни, особливо в карантинний період? Безумовно, що є. Рік тому я пропонував керівництву МОН подумати над цією проблемою, але мої пропозиції лишилися непочутими,

– додав він.

Лікарчук впевнений, що зміна локацій не вимагатиме додаткового бюджетного фінансування. Можливо, навіть зменшаться витрати на доставку екзаменаційних матеріалів до пунктів тестування та їхню охорону. Окрім того, у таких локаціях суттєво спрощується контроль за доброчесністю учасників ЗНО.

До слова, у МОН наголосили, що ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу