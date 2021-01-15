В Україні триває дискусія щодо введення нового тесту ЗНО з української мови. Проте в УЦОЯО заявили, що не функція зовнішнього незалежного оцінювання – змушувати когось навчатися чи читати художню літературу.

Головна функція ЗНО – рейтингувати за підсумками тестувань учасників для того, щоб найкращі могли продовжити здобуття якісної освіти на наступних рівнях. А функцію оцінювання, яка б безпосередньо впливала на навчання у школах, має виконувати ДПА. Про це сказала заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко виданню Osvita.ua.

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Вона відповіла на міркування мовного омбудсмена Тарас Кремінь щодо тестів ЗНО з української мови. Зокрема, він просить зробити обов’язковим комплексне ЗНО з української мови та літератури.

Вакуленко сказала, що команда УЦОЯО розуміє значення української літератури для становлення молодого покоління українців, тому вони постійно наголошують на важливості вивчення літератури в школі і на тому, що без оволодіння змісту цього предмета не варто сподіватися на високі результати на ЗНО з мови.

Позиція щодо важливості роботи учнів з художніми текстами виразно відобразилися в новому тесті з української мови. У ньому репрезентовано цілий спектр завдань, що відповідають сучасним підходам до оцінювання читацької грамотності,

– заявила експертка.

Вакуленко додала, що завдання ЗНО з української мови на читання не мають на меті перевірити знання випадкових літературних фактів чи якихось окремих деталей творів.

"Вони скеровані на осмислену роботу з незнайомим текстом, а успішне виконання їх дає змогу побачити, наскільки добре впродовж навчання в школі діти сформували навички на уроках літератури", – підкреслює заступниця директора УЦОЯО.

Експертка зазначила, що у зовнішніх іспитах з літератури деяких зарубіжних країнах також немає завдань на відтворення змісту літературних творів. Натомість є завдання на роботу з незнайомими текстами, порівняння різних текстів тощо.

Вакуленко пригадала результати міжнародного дослідження PISA-2018, в яких показали проблеми і з читацькою, і з математичною, і з природничо-науковою грамотністю українців.

Лише 74,1 % українських 15-річних підлітків досягли базового рівня сформованості читацької грамотності, 64,0 % – математичної, 73,6 % – природничо-наукової,

– додала вона.

Що відомо про ЗНО у 2021 році

Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Безпосередньо основна сесія ЗНО в Україні пройде з 21 травня по 5 червня.

У 2021 році випускники зможуть складати ЗНО максимум з п’яти предметів, а не з чотирьох, як це було раніше.

Також з цього року необов'язково складати ЗНО з української літератури. Вперше у 2021 абітурієнт зможе обрати зовнішнє незалежне оцінювання, яке він хоче пройти, – лише з української мови або з української мови і літератури.

До того ж, математика вперше стане обов’язковим предметом для випускників шкіл для отримання атестату.

Всі деталі та зміни в ЗНО у 2021 році – читайте у матеріалі.