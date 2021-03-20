ЗНО в магістратуру: які іспити мають складати вступники після бакалаврату у 2021 році

Джерело:Освіта.ua
Згідно з наказом Міністерства освіти, у 2021 році іспити у формі ЗНО складатимуть вступники у магістратуру зі всіх спеціальностей. Які саме іспити треба складати в магістратуру – читайте у матеріалі.
Для вступу на навчання в магістратуру на основі бакалаврату проводять вступні іспити та фахові випробування.
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Вступники після бакалаврату у 2021 році мають складати для вступу в магістратуру такі іспити:
Зазначимо, що у 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати ЄВІ з іноземної мови минулого року (або 2021). Натомість результати ЄФВВ – тільки 2021 року.
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ розпочнеться 11 травня і триватиме до 3 червня 2021 році, а проведення тестувань заплановане на 30 червня та 2 липня відповідно.
До слова, Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів.
Цей показник необхідний, зокрема, для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів. Більше про це – читайте за посиланням.