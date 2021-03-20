Згідно з наказом Міністерства освіти, у 2021 році іспити у формі ЗНО складатимуть вступники у магістратуру зі всіх спеціальностей. Які саме іспити треба складати в магістратуру – читайте у матеріалі.

Для вступу на навчання в магістратуру на основі бакалаврату проводять вступні іспити та фахові випробування.

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Які іспити треба складати в магістратуру

Вступники після бакалаврату у 2021 році мають складати для вступу в магістратуру такі іспити:

єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, німецької, французької чи іспанської) мови для вступу на магістратуру;

– це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, німецької, французької чи іспанської) мови для вступу на магістратуру; фахове випробування у навчальному закладі – це форма вступного випробування, яка передбачає перевірку знань та вмінь з вже опанованої освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

– це форма вступного випробування, яка передбачає перевірку знань та вмінь з вже опанованої освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей; єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Зазначимо, що у 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати ЄВІ з іноземної мови минулого року (або 2021). Натомість результати ЄФВВ – тільки 2021 року.

Важливо! Ваговий коефіцієнт Єдиного вступного іспиту з іноземної мови визначається керівництвом університету та повинен становити не менше ніж 25% загального балу.

Коли вступники складатимуть іспити в магістратуру

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ розпочнеться 11 травня і триватиме до 3 червня 2021 році, а проведення тестувань заплановане на 30 червня та 2 липня відповідно.

До слова, Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів.

Цей показник необхідний, зокрема, для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів. Більше про це – читайте за посиланням.