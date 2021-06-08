На ЗНО в магістратуру зареєструвалося понад 130 тисяч бакалаврів: коли та де воно проходитиме

Участь у вступних іспитах для навчання на магістратурі у 2021 році планують взяти 133 тисячі вступників, які здобули освіту бакалавра. Більшість складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних мов, який проходитиме у формі тесту.

Так, для складання ЗНО з іноземних мов зареєструвалося майже 117 тисяч учасників. Переважна більшість з них складатимуть тест з англійської мови.

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Водночас ЗНО з німецької мови будуть складати 4 тисячі бакалаврів, з французької – 615, з іспанської – 171 осіб.

Водночас вступники, які мають бажання навчатись у магістратурі на спеціальностях "Право" або "Міжнародне право" мають скласти ЄФВВ з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Для складання єдиного фахового вступного випробування з права зареєстровано 16 тисяч учасників.

Коли буде проходити ЗНО в магістратуру

ЗНО з іноземних мов буде проведений 30 червня, єдине фахове вступне випробування з права – 2 липня.

Адреси пунктів тестування, в яких учасники проходитимуть тестування, та час проведення іспитів будуть зазначені у інформаційних сторінках вступників. Запрошення треба роздрукувати після 16 червня.

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Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах. Також для проведення ЗНО з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Для вступників, які не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту, 11 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться на платній основі.

До слова, у 2022 році планують провести іспит на одному з рівнів бакалавра чи магістра, який перевірить знання студентів-випускників. Він буде аналогом ЗНО для бакалаврів.