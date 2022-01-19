ЗНО, гуртожиток та харчування у школі: на що підлітки зможуть витратити "ковідну" тисячу

В Україні розширюють програму "єПідтримка" для неповнолітніх громадян. Так, діти віком 14 – 17 років, які отримали повний курс вакцинації від коронавірусу, зможуть отримати "ковідну" тисячу гривень. На що їх пропонують витратити підліткам – читайте у статті.

На черговому засіданні уряду запропонували, щоб ці кошти підлітки могли витратити на проживання у гуртожитку, ЗНО, придбання шкільної канцелярії тощо.

До теми Чи будуть у школярів вимагати COVID-щеплення: відповідь МОН

Заступник міністра економіки Тарас Качка вніс пропозицію розширити програму «єПідтримка» для підлітків, які щепляться проти COVID-19.

У 10-денний термін Міністерство економіки спільно з Мінцифри та Міносвіти повинні підготувати проєкт постанови, в якій буде чітко визначено перелік доступних для оплати «ковідною» тисячею послуг.

Зокрема, підлітки зможуть придбати послуги у сфері освіти або оплатити:

харчування у закладах освіти,

проживання у гуртожитках,

проходження додаткових предметів із ЗНО-2022,

купити книги та періодичні видання,

купити шкільне приладдя та канцелярські вироби тощо.

Крім того, опрацьовується рішення щодо розширення "єПідтримки" для дітей у віці 12 – 14 років.

Виплати по 1 000 гривень за вакцинацію двома дозами проти COVID-19 українцям почалися видавати ще в грудні 2021 року, але вони поки недоступні для підлітків.

Додамо, що раніше пропонували, щоб вакциновані школярі могли витратити "ковідну" 1000 гривень на позашкільну освіту.