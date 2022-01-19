На черговому засіданні уряду запропонували, щоб ці кошти підлітки могли витратити на проживання у гуртожитку, ЗНО, придбання шкільної канцелярії тощо.
До теми Чи будуть у школярів вимагати COVID-щеплення: відповідь МОН
Заступник міністра економіки Тарас Качка вніс пропозицію розширити програму «єПідтримка» для підлітків, які щепляться проти COVID-19.
У 10-денний термін Міністерство економіки спільно з Мінцифри та Міносвіти повинні підготувати проєкт постанови, в якій буде чітко визначено перелік доступних для оплати «ковідною» тисячею послуг.
Зокрема, підлітки зможуть придбати послуги у сфері освіти або оплатити:
- харчування у закладах освіти,
- проживання у гуртожитках,
- проходження додаткових предметів із ЗНО-2022,
- купити книги та періодичні видання,
- купити шкільне приладдя та канцелярські вироби тощо.
Крім того, опрацьовується рішення щодо розширення "єПідтримки" для дітей у віці 12 – 14 років.
Додамо, що раніше пропонували, щоб вакциновані школярі могли витратити "ковідну" 1000 гривень на позашкільну освіту.