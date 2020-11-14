Міністерство освіти та науки затвердило нові умови прийому до закладів вищої освіти. Там йдеться про те, що вступники можуть складати у 2021 році ЗНО з 5 предметів. Але цікаво, що тестування з фізики не вимагають для вступу на жодну спеціальність.

Так, нові правила МОН мають бути затверджені вченими радами навчальних закладів до 31 грудня. Їх опублікували на сайті Міносвіти.

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З цього помітно, що у вищих закладах України не залишилося жодної спеціальності, де б для вступу було потрібно ЗНО з фізики.

Також ЗНО з географії є обов’язковими предметом для вступу лише на спеціальність "Географія" та середню освіту, а результати з хімії – на спеціальність "Хімія" та середню освіту.

Додамо, що для більшості спеціальностей перелік обов’язкових предметів наступного року не зміниться, але розширяться можливості вибору третього предмета для вступу.

Наприклад, для вступу на інформаційні технології минулого року третім предметом було визначено фізику або іноземну мову, а у 2021 році вступник може обирати серед таких предметів: історія України, іноземна мова, біологія, географія, хімія або фізика.

Цікаво, державна підсумкова атестація у 2021 році буде проводитися у формі ЗНО. Школярі мають складати ДПА з таких предметів:

українська мова;

математика;

історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова – за вибором учня);

один із навчальних предметів зі списку: історія України або іноземна мова , біологія, географія, фізика, хімія (за вибором учня).

Ще одна новація у визначеному переліку предметів – це обов’язкове ЗНО з математики для вступу на медичні спеціальності. При цьому фізика, біологія чи хімія (за вибором) будуть враховуватися для майбутніх медиків як третій предмет.