ЗНО та ДПА у 2021 році: як будуть рахувати бали на тестуванні
Для випускників шкіл результати зовнішнього незалежного оцінювання також будуть зараховуватися як і оцінки за державну підсумкову атестацію. До прикладу, на ЗНО і ДПА з української мови та літератури відноситься однакова кількість завдань, але результати переводять в різні бали.
Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти на своїй сторінці у фейсбуці.
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Якщо брати за приклад українську мову, то за 150 хвилин на ЗНО і ДПА потрібно виконати 40 завдань, за які нараховується 75 балів. Натомість ЗНО з української мови та літератури має 67 завдань, за які можна отримати максимум 116 балів. На їх виконання відводиться 210 хвилин.
Так само випускники будуть складати і математику. Адже вона наступного року буде обов’язковою для ДПА. Деякі школярі складатимуть її на профільному рівні (триватиме тестування 210 хвилин), а деякі – на стандартному (триватиме – 150 хвилин). Більше про це – читайте тут.
Але бали будуть рахуватися по-різному. Так, на ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів, а на ЗНО у 100-200 балів.
Як обрати, яке ЗНО з української мови складати?
У 2021 році вступники зможуть складати ЗНО з української мови та літератури або ж окремо лише з українською мови. Вони будуть самостійно обирати, що саме складати.
Але завдяки тестуванню з української мови і літератури випускник отримає дві оцінки: за ДПА та за ЗНО з української мови (або української мови і літератури). А якщо випускник не хоче вступати до вишу, то він може здати лише ЗНО з української мови. Це дозволить йому отримати лише оцінку з ДПА.
Чи будуть на ЗНО з української мови завдання на знання правил нового правопису? За словами заступниці директора УЦОЯО, у 2021 році таких завдань не буде, вони це впроваджуватимуть протягом наступних 5 років.
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