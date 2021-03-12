Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що учні 11 класу будуть складати ЗНО під час навчання у травні. І через це інші школярі повинні будуть пропустити уроки, адже більшість шкіл закриваються, щоб облаштувати там пункти тестування.

За словами заступника КМДА, Міністерство освіти і науки видало наказ, згідно з яким, основні сесії ЗНО мають розпочатись із 21 травня – за тиждень до завершення навчального року в школах.

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І оскільки складання ЗНО передбачає певні обмеження, зокрема не повинно бути жодних сторонніх осіб у приміщеннях школи під час тестування, то це означає, що інші учні будуть змушені пропустити навчання.

280 тисяч учнів 1 – 10 класів мають поступитися місцем одинадцятикласникам під час складання ЗНО 21 травня (хімія), 24 травня (іспанська, німецька та французька мови), 25 травня (англійська мова) та 28 травня (математика),

– заявив Мондриївський.

За його словами, якщо для старших класів ще можливо організувати дистанційне навчання на ці дати, то для учнів молодшої школи такий формат — неефективний.

Мондриївський додає, що окрім того, батькам, чиї діти навчаються у 1 – 4 класах, доведеться також залишатися вдома та якось організовувати навчальний процес.

Комфортна здача ЗНО для одних учнів, не має спричиняти дискомфорт для інших школярів. Сподіваємось, що на рівні країни приймуть зважене та комфортне рішення для всіх учасників освітнього процесу,

– підсумував він.



Зазначимо, що основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

До слова, в Україні можуть перенести ЗНО з математики. А все через те, що воно призначене на 28 травня, але зазвичай в цей день школи проводять свято останнього дзвоника.

Тому Департамент освіти та науки КМДА просить МОН перенести тестування з математики на 27 травня. Але, на думку освітнього омбудсмена, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО.