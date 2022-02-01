ЗНО-2022: як зареєструватися на тестування та головні новації для випускників

З 1 лютого до 9 березня в Україні триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Серед предметів ЗНО будуть і ті, які випускникам шкіл зарахують як оцінки за ДПА.

Школи можуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.

До теми МОН змінило перелік предметів ЗНО для вступу на деякі спеціальності: деталі

У пунктах проведення ЗНО по всій Україні очікують на понад 390 тисяч учасників тестування, зокрема випускників шкіл, учнів технікумів та студентів профтехів.

У тестуваннях також зможуть узяти участь випускники шкіл та вишів минулих років.

Як зареєструватися на ЗНО

Скориставшись сервісом "Зареєструватися"(за цим посиланням), розміщеним на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, потрібно створити реєстраційну картку.

Для цього слід підготувати одну фотокартку розміром 3х4, що відповідає досягнутому віку, і зробити копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові (за наявності)).

Випускники минулих років, окрім копії паспорта, мають зробити копію свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Особливу увагу під час створення реєстраційної картки учасникам варто звернути на вибір предметів ДПА та ЗНО. Їм треба вибрати чотири предмети для проходження ДПА і позначити, чи бажають вони отримати з них результат за шкалою 100 – 200 балів,

– наголосили в УЦОЯО.

За потреби можна вибрати ще й п’ятий предмет для проходження ЗНО. Випускники минулих років вибирають навчальні предмети лише для проходження ЗНО.

Які предмети вибрати для здачі ЗНО? Передусім визначтеся із тим, чи хочете ви вступати до закладу вищої освіти. Якщо ваша відповідь "так" — обов’язково ознайомтеся з Умовами прийому до закладів вищої освіти і з’ясуйте, результати з яких тестів вам потрібні для вступу на ту чи ту спеціальність.

Після цього необхідно сформувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, у якому навчається учень.

Щодо випускників минулих років, то вони зможуть зареєструватися самостійно і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

Як зареєструватися на ЗНО-2022 / Відеоінструкція УЦОЯО



Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Спеціальні умови для учасників з особливими освітніми потребами. Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створюють більше 20 різних додаткових (спеціальних) умов.

Так, наприклад, для учасників із вадами опорно-рухового апарату добирають пункти тестування з пандусом або ж такі, де можна проїхати на інвалідному візку.

Для учасників із вадами слуху дозволено мати слуховий апарат, а для тих, хто зовсім не чує і володіє мовою жестів, в аудиторії працюватиме сурдоперекладач.

Для учасників із вадами зору є кілька варіантів:

додаткове освітлення,

використання лупи як механічного апарата,

тестовий зошит, надрукований 16 кеглем або ж рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Однак, такими зошитами можуть бути забезпечені тільки учасники додаткової сесії. Цьогоріч шрифтом Брайля буде надруковано зошити із тестовими завданнями з української мови і літератури, математики, історії України та біології.

Аби для учасника/учасниці створили якусь із зазначених умов, він/вона має надати відповідний медичний висновок. Докладна інформація про процедуру реєстрації — у рубриці "Процедура реєстрації".

Яке ЗНО обов'язкове для випускників

4 сертифікаційні роботи ЗНО-2022 необхідно скласти для отримання результату ДПА в школі.

Ці учасники мають обов’язково скласти:

українську мову або українську мову і літературу (на вибір учасника);

математику (рівня стандарту або профільного);

історію України або іноземну мову (на вибір учасника);

ще один предмет з переліку (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Зазначимо, що у 2022 році додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено з 23 червня до 15 липня включно.

До теми Хто може взяти участь у додатковій сесії ЗНО-2022 та коли її проведуть

Коли саме пройде ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету.

Основні новації ЗНО-2022

Новинкою ЗНО-2022 стало те, що для осіб, які мають бажання скласти тести з понад 5 предметів, МОН дало таку можливість. Учасник зможе зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб.

Так, додаткове незалежне оцінювання з історії України, фізики, хімії, біології, географії коштуватиме 354 гривні за один предмет. А додаткове тестування з будь-якої іноземної мови обійдеться у 789 гривень.

Замовити таку послугу учасники ЗНО зможуть з 4 до 14 березня після того, як зареєструються для участі у тестуванні з 5 предметів за кошти держбюджету.

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Охочі скласти більш ніж 5 предметів мають розмістити відповідне замовлення за допомогою спеціального сервісу через Інформаційну сторінку учасника ЗНО, створену на сайті УЦОЯО.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт" – раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, але цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Також у 2022 році залишаються нововведення 2021 року. Зокрема, тепер необов'язково складати ЗНО з української літератури – абітурієнт може обрати ЗНО лише з мови або і з української мови і літератури. Математика теж стала обов’язковим предметом для випускників шкіл для отримання атестату.

До слова, в Україні затвердили новий зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Головні зміни – процедура реєстрації та вигляд сертифіката. Відтепер він може складатись з однієї (основної) або кількох (основної і додаткової) частин.