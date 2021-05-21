На Херсонщині на ЗНО зареєструвалися учасники, які закінчили школу 40 років тому

Скласти ЗНО цього року виявили бажання жителі Херсонської області, які здобули освіту 40 років тому і мають документи старого зразка. Тому вони також візьмуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Цьогоріч основна сесія ЗНО стартує вже сьогодні, 21 травня. Перший предмет для перевірки знань – хімія. Загалом в Україні зареєструвалося на ЗНО майже 390 учасників.

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Керівник Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко наголосив, що в їх області для участі у ЗНО зареєструвалися люди, які завершували школу у середині 80-х років.

Вони мають документи ще радянського зразка. Але, є відповідні роз’яснення МОН стосовно цих документів, тому, дотримуючись цих норм і правил, ми зареєстрували таких учасників,

– розповів Максим Кирпенко.

За його словами, серед зареєстрованих на ЗНО переважна більшість цьогорічні випускники – 60%. Також є випускники минулих років та студенти/слухачі закладів І-ІІ рівня акредитації (коледжів, профтехів тощо).

Він зазначив, що загалом предметів ЗНО – 11, але тестів 13. Одним з нововведень цього року є те, що тест з української і математики розподілені на 2 різні тести. Тобто, зараз є:

тест з української мови,

тест з української мови та літератури,

тест з математики рівня профільний,

тест з математики рівня стандарт.

“Тобто, це, фактично, 4 різні тести замість двох тестів, які були у попередні роки. Це додатковий інструментарій, який дає можливість більш чітко підібрати той вид тесту, який потрібен конкретному учаснику ЗНО, – додав Кирпенко.

Що треба взяти з собою на ЗНО

Додамо, що тестування проходитиме з урахуванням карантинних обмежень. Всі умови повинні створити на пунктах тестування.

Сам же учасник ЗНО повинен потурбуватися про такі речі:

приготувати паспорт, документ за яким реєструвався;

сертифікат учасника ЗНО,

запрошення-перепустку.

Лише за наявності цих двох документів учасник буде допущений на пункт ЗНО. А на тестування учасник повинен зайти не пізніше 10:50, коли зачиняються двері пункту.

Зазначимо, що ЗНО в Україні триватиме до 15 червня.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу