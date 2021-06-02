Для учасників ЗНО з української мови, української мови і літератури створили понад 24 тисячі аудиторій у різних містах України.
До теми ЗНО-2021 з математики: оприлюднили правильні відповіді на тести
Відомо, що 75 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник за ЗНО, правильно виконавши всі завдання:
- з української мови – 74 бали,
- з української мови і літератури – 116 балів.
Сертифікаційна робота з української мови налічувала 40 завдань різних форм, а з української мови і літератури – 67 завдаань.
Правильні відповіді на ЗНО з української мови
Відповіді до ЗНО з української мови / Фото УЦОЯО
Відповіді до ЗНО з української мови і літератури
Відповіді до ЗНО з української мови і літератури / Фото УЦОЯО
Зазначимо, що офіційні результати тестування з української мови, української мови і літератури будуть відомі до 25 червня.
До слова, загалом ЗНО розпочалося в Україні з 21 травня та триватиме до 15 червня в умовах карантину.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу