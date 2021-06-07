ЗНО-2021 з історії України: оприлюднили правильні відповіді на тести

Українські випускники у п'ятницю, 4 червня, склали ЗНО з історії України. Участь у тестуванні взяли понад 203 тисячі осіб. Нижче опубліковані правильні відповіді на завдання тестів з історії України.

Відомо, що 33 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування, з них 5 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

До теми Учасник пропустив ЗНО через хворобу: чи можна буде скласти тест та яка довідка потрібна

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник за ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання – 94 бали.

Сертифікаційна робота з історії України налічувала 60 завдань різних форм і складається з двох частин:

"Історія України ХХ – початку ХХІ століття" (30 завдань),

"Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття" (30 завдань).

Правильні відповіді на ЗНО з історії України



Відповіді до ЗНО з історії України / Фото УЦОЯО

Із завданнями сертифікаційної роботи з історії України можна ознайомитися за цим посиланням.

Зазначимо, що офіційні результати тестування з історії України будуть відомі до 25 червня.