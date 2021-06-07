Відомо, що 33 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування, з них 5 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.
До теми Учасник пропустив ЗНО через хворобу: чи можна буде скласти тест та яка довідка потрібна
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник за ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання – 94 бали.
Сертифікаційна робота з історії України налічувала 60 завдань різних форм і складається з двох частин:
- "Історія України ХХ – початку ХХІ століття" (30 завдань),
- "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття" (30 завдань).
Правильні відповіді на ЗНО з історії України
Відповіді до ЗНО з історії України / Фото УЦОЯО
Із завданнями сертифікаційної роботи з історії України можна ознайомитися за цим посиланням.
Зазначимо, що офіційні результати тестування з історії України будуть відомі до 25 червня.