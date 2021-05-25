ЗНО-2021 з іноземних мов: опубліковані правильні відповіді на тести

В Україні 24 травня випускники склали ЗНО з німецької, французької та іспанської мов. Вже оприлюднили правильні відповіді на завдання тестів, тож абітурієнти тепер можуть визначити власний тестовий бал.

Участь у тестуванні з іспанської, німецької та французької мов взяли майже 2,5 тисячі осіб. Так, ЗНО з німецької мови склали – 1862 особи, французької – 417 осіб, іспанської – 154 особи.

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Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту – 72 тестові бали. Загалом було 59 завдань.

Правильні відповіді ЗНО-2021 з іноземних мов

Відповіді до ЗНО з німецької мови

Відповіді до ЗНО з німецької мови / Скриншот

Відповіді до ЗНО з французької мови

Сертифікаційна робота з німецької мови 2021 року – за посиланням



Відповіді до ЗНО з французької мови / Скриншот

Відповіді до ЗНО з іспанської мови

Сертифікаційна робота з французької мови 2021 року – за посиланням

Відповіді до ЗНО з іспанської мови / Скриншот

Сертифікаційна робота з іспанської мови 2021 року – за посиланням

Зазначимо, що відповіді до ЗНО-2021 з англійської мови будуть оприлюднені у середу, 26 травня.

При оголошенні офіційних результатів ЗНО з іноземних мов будуть оприлюднені таблиці за шкалою від 100 до 200 балів, які будуть використовуватися абітурієнтами під час вступу до вишів.

Зауважимо, що офіційні результати ЗНО з іноземних мов оголосять до 18 червня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 21 травня та триватиме до 15 червня в умовах карантину.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу