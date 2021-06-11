15 учасників осіб не допустили до пункту тестування через запізнення чи відсутність документа, ще 3 – через ознаки гострих респіраторних захворювань.

До теми Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з біології, правильно виконавши всі завдання, – 82 бали.

На виконання тестів відводилося 150 хвилин. Сертифікаційна робота з біології налічувала 50 завдань,:

з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),

на встановлення відповідності (8 завдань)

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

Правильні відповіді на ЗНО з біології

Відповіді до ЗНО-2021 з біології / Фото УЦОЯО

Із завданнями сертифікаційної роботи з біології можна ознайомитися за цим посиланням.

Відповіді на інші предмети ЗНО-2021:

Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.

Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.

Правильні відповіді до ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.

Офіційні результати тестування з біології будуть відомі до 25 червня.

До слова, ЗНО в Україні ще триватиме до 15 червня. Всі тестування проходять у звичному режимі, але в умовах карантину. Зокрема, всі учасники перебувають в масках, а в аудиторіях – максимум по 15 осіб.