ЗНО-2021 з англійської мови: правильні відповіді на тести

25 травня випускники складали ЗНО з англійської мови. Участь у тестуванні взяли майже 130 тисяч дітей. УЦОЯО оприлюднив правильні відповіді на завдання тестів з англійської мови, тож учасники можуть перевірити себе.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з англійської мови, правильно виконавши всі завдання, – 72 бали.

До теми Відповіді до ЗНО-2021 з німецької, французької та іспанської мов

Офіційне оголошення результатів тестування з англійської мови відбудеться до 18 червня 2021 року.

Цікаво, що 60 учасників ЗНО з англійської мови не допустили до пунктів тестування через запізнення, ознаки ГРЗ та відсутність документів. Ще 78 учасників дочасно закінчили роботу над тестом через порушення.

Правильні відповіді до ЗНО-2021 з англійської мови



Відповіді до ЗНО-2021 з англійської мови / Фото УЦОЯО

Із завданнями сертифікаційної роботи та файлом з аудіювання можна знайти за цим посиланням.

До слова, загалом ЗНО розпочалося в Україні з 21 травня та триватиме до 15 червня в умовах карантину.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу