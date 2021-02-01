ЗНО-2021: як зареєструватися та які предмети обрати – головні деталі та дати

Реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 починається у понеділок, 1 лютого, та триватиме до 5 березня включно. Як зареєструватися на тестування та які предмети обрати – читайте у матеріалі.
Джерело: 24 канал
Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня до 15 червня 2021 року. А додаткова реєстрація на ЗНО – від 6 до 18 травня.
До теми: Зміни в ЗНО у 2021: всі деталі про те, як буде проходити тестування у наступному роціЯк зареєструватися на ЗНО-2021
Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої є на сервісі УЦОЯО. Або можна підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які у 2021 році завершують навчання).
Згодом зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:
Чи є обов’язковим 2021 року ЗНО з математики? Для випускників обов’язковою є ДПА з математики у формі ЗНО. Але для випускників минулих років математика не є обов’язковим навчальним предметом.
Як визначитися, яке ЗНО потрібно пройти – з української мови чи з української мови і літератури? Вибір цього предмета залежить від спеціальності, на яку плануєте вступати у 2021 році.Перелік предметів, необхідних для вступу на певну спеціальність, можна знайти за посиланням.
Водночас бали за тестування будуть рахуватися по-різному. Так, на ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів, а на ЗНО у 100-200 балів.
Зазначимо, що цього року кожен учасник має право скласти ЗНО не більш як із 5-ти навчальних предметів (для порівняння: у 2020 році для випускників були доступні тести максимально з 4 предметів).Коли будуть результати ЗНО та вступна кампанія
У 2021 році для вступу до вишу на бакалаврат абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох конкурсних предметів, якщо для вступу ще необхідно пройти творчий конкурс).
Інформація про результати ЗНО з усіх навчальних предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.
А вже з 1 липня абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити до нього документи. Подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 липня до 23 липня включно. Зазначимо, що вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно.
Цікаво, що у 2021 році встановлено обмеження на кількість заяв, які вступник може подати на контракт. Так, цього року їх кількість – не більше ніж 30. Формування рейтингових списків вступників будуть не пізніше 28 липня. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня.