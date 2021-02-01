ЗНО-2021: як зареєструватися та які предмети обрати – головні деталі та дати

1 лютого 2021 , 10:17
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Реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 починається у понеділок, 1 лютого, та триватиме до 5 березня включно. Як зареєструватися на тестування та які предмети обрати – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня до 15 червня 2021 року. А додаткова реєстрація на ЗНО – від 6 до 18 травня.

До теми: Зміни в ЗНО у 2021: всі деталі про те, як буде проходити тестування у наступному році

Як зареєструватися на ЗНО-2021

Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої є на сервісі УЦОЯО. Або можна підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які у 2021 році завершують навчання).

Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО

  • копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ.
  • дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);
  • реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом "Зареєструватися", що доступний на веб сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.

Згодом зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.


Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Які предмети на ЗНО обрати

Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:

  • українська мова або української мова і література;
  • математика (рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет);
  • історія України або іноземна мова (за вибором учня);
  • один із навчальних предметів на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Чи є обов’язковим 2021 року ЗНО з математики? Для випускників обов’язковою є ДПА з математики у формі ЗНО. Але для випускників минулих років математика не є обов’язковим навчальним предметом.

Як визначитися, яке ЗНО потрібно пройти – з української мови чи з української мови і літератури? Вибір цього предмета залежить від спеціальності, на яку плануєте вступати у 2021 році.

Перелік предметів, необхідних для вступу на певну спеціальність, можна знайти за посиланням.

Водночас бали за тестування будуть рахуватися по-різному. Так, на ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів, а на ЗНО у 100-200 балів.

Зазначимо, що цього року кожен учасник має право скласти ЗНО не більш як із 5-ти навчальних предметів (для порівняння: у 2020 році для випускників були доступні тести максимально з 4 предметів).

Коли будуть результати ЗНО та вступна кампанія

У 2021 році для вступу до вишу на бакалаврат абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох конкурсних предметів, якщо для вступу ще необхідно пройти творчий конкурс).

Інформація про результати ЗНО з усіх навчальних предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

А вже з 1 липня абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити до нього документи. Подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 липня до 23 липня включно. Зазначимо, що вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно.

Цікаво, що у 2021 році встановлено обмеження на кількість заяв, які вступник може подати на контракт. Так, цього року їх кількість – не більше ніж 30. Формування рейтингових списків вступників будуть не пізніше 28 липня. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня.