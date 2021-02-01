ЗНО-2021: як зареєструватися та які предмети обрати – головні деталі та дати

Реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 починається у понеділок, 1 лютого, та триватиме до 5 березня включно. Як зареєструватися на тестування та які предмети обрати – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня до 15 червня 2021 року. А додаткова реєстрація на ЗНО – від 6 до 18 травня.

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Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої є на сервісі УЦОЯО. Або можна підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які у 2021 році завершують навчання).

Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО

копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ.

дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом "Зареєструватися", що доступний на веб сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.

Згодом зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів:

українська мова або української мова і література ;

; математика (рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет);

(рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет); історія України або іноземна мова (за вибором учня);

(за вибором учня); один із навчальних предметів на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Чи є обов’язковим 2021 року ЗНО з математики? Для випускників обов’язковою є ДПА з математики у формі ЗНО. Але для випускників минулих років математика не є обов’язковим навчальним предметом.

Як визначитися, яке ЗНО потрібно пройти – з української мови чи з української мови і літератури? Вибір цього предмета залежить від спеціальності, на яку плануєте вступати у 2021 році.

Перелік предметів, необхідних для вступу на певну спеціальність, можна знайти за посиланням

Водночас бали за тестування будуть рахуватися по-різному. Так, на ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів, а на ЗНО у 100-200 балів.

Зазначимо, що цього року кожен учасник має право скласти ЗНО не більш як із 5-ти навчальних предметів (для порівняння: у 2020 році для випускників були доступні тести максимально з 4 предметів).

У 2021 році для вступу до вишу на бакалаврат абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох конкурсних предметів, якщо для вступу ще необхідно пройти творчий конкурс).

Інформація про результати ЗНО з усіх навчальних предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

А вже з 1 липня абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити до нього документи. Подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 липня до 23 липня включно. Зазначимо, що вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно.

Цікаво, що у 2021 році встановлено обмеження на кількість заяв, які вступник може подати на контракт. Так, цього року їх кількість – не більше ніж 30. Формування рейтингових списків вступників будуть не пізніше 28 липня. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня.