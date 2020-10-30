ЗНО-2021: як буде проходити тестування з біології та фізики
Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики учасники будуть складати 7 червня, а з біології – 10 червня. Скільки завдань буде на тестуваннях та як буде проходити ЗНО у 2021 році з цих предметів – читайте у матеріалі.
Український центр оцінювання якості освіти опублікував інструкцію до сертифікаційних робіт ЗНО-2021 з біології та фізики. Завдяки цим матеріалам, учасники тестування можуть ознайомитися з кількістю завдань, схемою нарахування балів та додатковою інформацією.
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ЗНО з біології у 2021 році
Випускники шкіл та також учні (студенти) закладів професійної чи вищої освіти, які у 2021 році здобудуть повну загальну середню освіту, зможуть вибрати біологію для проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
На виконання завдання учасник ЗНО з біології отримає 150 хвилин.
Сертифікаційна робота з біології має 50 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань);
- на встановлення відповідності (8 завдань);
- з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).
Випускники, які вибрали біологію для проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. Результати ЗНО з біології буде оголошено до 25 червня.
ЗНО з біології у 2021 році / Фото УЦОЯО
ЗНО з фізики у 2021 році
На виконання завдання учасник ЗНО з фізики отримає 180 хвилин.
Сертифікаційна робота з фізики має 38 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань);
- на встановлення відповідності або "логічні пари" (4 завдання);
- відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).
Випускники, які вибрали фізику для проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. Результати ЗНО з фізики буде оголошено до 22 червня.
ЗНО з фізики у 2021 році / Фото УЦОЯО
Додамо, що під час визначення результату ЗНО з біології та фізики за шкалою 100–200 балів враховуватимуть тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань роботи.
У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг "склав/не склав" – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.
Учасники, які подолають поріг "склав/не склав", зможуть претендувати на державне чи контрактне місце у відборі до закладів вищої освіти.
До слова, у 2021 році випускники після школи зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Зокрема, буде два ЗНО з української мови: учні зможуть обрати, чи складати ЗНО з мови та літератури, чи окремо лише з української мови. Яким буде тестування у наступному році – читайте за посиланням.
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