Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики учасники будуть складати 7 червня, а з біології – 10 червня. Скільки завдань буде на тестуваннях та як буде проходити ЗНО у 2021 році з цих предметів – читайте у матеріалі.

Український центр оцінювання якості освіти опублікував інструкцію до сертифікаційних робіт ЗНО-2021 з біології та фізики. Завдяки цим матеріалам, учасники тестування можуть ознайомитися з кількістю завдань, схемою нарахування балів та додатковою інформацією.

Цікаво! Коли проходитиме ЗНО у 2021 році: відомі дати тестування з всіх предметів

ЗНО з біології у 2021 році

Випускники шкіл та також учні (студенти) закладів професійної чи вищої освіти, які у 2021 році здобудуть повну загальну середню освіту, зможуть вибрати біологію для проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

На виконання завдання учасник ЗНО з біології отримає 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з біології має 50 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань);

на встановлення відповідності (8 завдань);

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

Випускники, які вибрали біологію для проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. Результати ЗНО з біології буде оголошено до 25 червня.



ЗНО з біології у 2021 році / Фото УЦОЯО

ЗНО з фізики у 2021 році

На виконання завдання учасник ЗНО з фізики отримає 180 хвилин.

Сертифікаційна робота з фізики має 38 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань);

на встановлення відповідності або "логічні пари" (4 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

Випускники, які вибрали фізику для проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. Результати ЗНО з фізики буде оголошено до 22 червня.



ЗНО з фізики у 2021 році / Фото УЦОЯО

Додамо, що під час визначення результату ЗНО з біології та фізики за шкалою 100–200 балів враховуватимуть тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань роботи.

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг "склав/не склав" – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.

Учасники, які подолають поріг "склав/не склав", зможуть претендувати на державне чи контрактне місце у відборі до закладів вищої освіти.

До слова, у 2021 році випускники після школи зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Зокрема, буде два ЗНО з української мови: учні зможуть обрати, чи складати ЗНО з мови та літератури, чи окремо лише з української мови. Яким буде тестування у наступному році – читайте за посиланням.