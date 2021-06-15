На ЗНО у 2021 році зареєструвалися майже 390 тисяч учасників, проте через карантин та відміну обов’язкової ДПА не всі випускники з’явилися у пунктах тестувань.

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Яким було ЗНО-2021

Маски та соціальна дистанція

Через пандемію коронавірусу найбільше уваги приділялося безпеці дітей та освітян під час ЗНО.

Так, на вході усі проходили температурний скринінг, а у приміщенні – весь час були в масках, також періодично провітрювалися і дезінфікувалися аудиторії до і після тестувань.



ЗНО у 2021 році проходило в режимі карантину / Фото СТБ

Окрім того, під час тестування в аудиторіях перебувало максимум по 15 учасників і по два інструктори, щоб всі дотримувалися принципу соціального дистанціювання.

Два тести з української мови, два – з математики

Нововведенням в 2021 році стала можливість здавати ЗНО з української мови та літератури та окремо тільки з української мови. Так, ЗНО з літературою обирали ті, хто планує йти на гуманітарні чи соціальні напрямки.

Також в цьому році є два тести з математики – базовий і поглиблений. Перший – був обов'язковим для всіх випускників, а другий складали ті, хто планує йти на технічні чи математичні спеціальності.

Менше учасників через скасовану ДПА

Верховна Рада скасувала обов’язкову державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів, але її можна було складати за бажанням. Тож, у більшості ЗНО складали випускники, які планують вступати до українських вишів цього року.

Категорії учасників ЗНО-2021:

випускники шкіл – 56,45%,

учні профтехів, коледжів, вишів – 30,44%,

випускники минулих років – 13, 09.

Які предмети на ЗНО найбільше вибрали у 2021 році:

Українська мова і література – понад 250 тисяч осіб,

Українська мова – понад 126 тисяч осіб,

Математика (профільний) – понад 291 тисяча осіб,

Математика (стандарт) – понад 77 тисяч осіб,

Історія України – понад 298 тисяч осіб,

Географія – понад 175 тисяч осіб,

Англійська мова – понад 146 тисяч осіб,

Біологія – понад 127 тисяч осіб.

Скільки учасників не допустили до тестувань

До пункту проведення ЗНО учасники мали прийти вчасно. Натомість тих випускників, які запізнилися (прийшли пізніше 10:50), не допускали до тестування.

Так, з кожного предмету ЗНО до тестування не допустили стільки учасників:

з біології – 15 учасників не допустили через запізнення/відсутність документа, 3 – через виявлення ознак захворювань;

з фізики – 2 учасників не допустили з певних причин;

з історії України – 33 учасники не допустили, зокрема 5 – через ознаки захворювань;

з української мови та літератури– 75 учасників не допустили, з них 12 через виявлені ознаки захворювань;

з математики – 102 учасників не допустили. з них 14 – через ознаки хвороби;

з англійської мови – 60 учасників не допустили через запізнення чи відсутність документів, 5 – через виявлення у них ознак ГРЗ;

з хімії – 6 учасників не допустили через запізнення чи відсутність документів.

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Якщо учасник не з'явився на одне ЗНО, чи будуть дійсними результати з інших предметів? Так, вони будуть дійсними. Адже результати ЗНО не залежать один від одного, кажуть експерти.

Коли будуть офіційні результати

З хімії вже відомі офіційні результати ЗНО, їх оприлюднили 4 червня. Водночас з інших предметів офіційні результати будуть:

до 18 червня – ЗНО з іноземних мов;

до 22 червня – ЗНО з математика;

до 25 червня – ЗНО з української мови, української мови та літератури, історії України та біології;

до 30 червня – ЗНО з географії.

Всі свої оцінки учасники тестувань зможуть дізнатися на своїх інформаційних сторінках, які створювалися при реєстрації на ЗНО.



В Україні завершилося ЗНО-2021 / Фото zhl.news

Відповіді на всі тести ЗНО

Правильні відповіді до ЗНО з хімії – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді до ЗНО з історії України – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.

Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.

Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.

Правильні відповіді до ЗНО з фізики – дивіться за посиланням.

Правильні відповіді до ЗНО з біології – дивіться тут.

Правильні відповіді з географії будуть відомі 16 червня.

Коли абітурієнтам подавати документи до вишів

З 1 липня випускники будуть створювати електронні кабінети, а з 14 липня – подавати документи до вишів. А закінчується прийом документів:

16 липня (о 18:00) для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

23 липня (о 18:00) – для осіб, які вступають за результатами ЗНО.

До теми Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест

Під час реєстрації вступник повинен зазначити такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

пароль для входу до кабінету;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа (щоб його вирахувати, ви можете скористатись спеціальним калькулятором на сайті "Вступ").

Водночас вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 13 липня включно. Співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Скільки можна подати заяв на бюджет та контракт? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у фіксованих і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. А на контракт – до 30 заяв.

Більше деталей про вступ, конкурс та пріоритетність заяв, а також все про особливості вступної кампанії-2021 – читайте у статті.