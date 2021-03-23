ЗНО-2021 відбудеться, незважаючи на карантин

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Джерело:

МОН

Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії ЗНО у 2021 році відбудуться у заплановані терміни. Переносити їх не будуть, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Раніше у МОН оголосили про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів. Однак такого ж рішення для ЗНО не буде, стверджують у міністерстві.

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Згідно з рішенням уряду, під час карантину дозволили проводити заходи з оцінювання якості освіти.

Коли в Україні буде ЗНО 2021

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія,
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
  • 25 травня – англійська мова,
  • 28 травня – математика,
  • 1 червня – українська мова і література,
  • 4 червня – історія України,
  • 7 червня – фізика,
  • 10 червня – біологія,
  • 15 червня – географія.


Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять у такі дати:

  • до 4 червня – хімія,
  • до 18 червня – іноземні мови,
  • до 22 червня – математика,
  • до 25 червня – українська мова і література, історія України, біологія,
  • до 30 червня – географія.

Коли відбудеться пробне ЗНО

Пробне ЗНО заплановане на 10 квітня. Через карантинні обмеження, учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.Результати пробного ЗНО 2021 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Коли додаткова сесія ЗНО

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.