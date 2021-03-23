ЗНО-2021 відбудеться, незважаючи на карантин
Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії ЗНО у 2021 році відбудуться у заплановані терміни. Переносити їх не будуть, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.
Джерело:МОН
Раніше у МОН оголосили про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів. Однак такого ж рішення для ЗНО не буде, стверджують у міністерстві.
Дізнайтеся Як підготуватися до ЗНО-2021 з української мови та літератури: поради від експертів
Згідно з рішенням уряду, під час карантину дозволили проводити заходи з оцінювання якості освіти.
Коли в Україні буде ЗНО 2021
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія,
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня – англійська мова,
- 28 травня – математика,
- 1 червня – українська мова і література,
- 4 червня – історія України,
- 7 червня – фізика,
- 10 червня – біологія,
- 15 червня – географія.
Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу
Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять у такі дати:
- до 4 червня – хімія,
- до 18 червня – іноземні мови,
- до 22 червня – математика,
- до 25 червня – українська мова і література, історія України, біологія,
- до 30 червня – географія.
Коли відбудеться пробне ЗНО
Пробне ЗНО заплановане на 10 квітня. Через карантинні обмеження, учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.
Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.Результати пробного ЗНО 2021 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.
Коли додаткова сесія ЗНО
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.
Поділитися новиною