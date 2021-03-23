Раніше у МОН оголосили про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів. Однак такого ж рішення для ЗНО не буде, стверджують у міністерстві.

Дізнайтеся Як підготуватися до ЗНО-2021 з української мови та літератури: поради від експертів

Згідно з рішенням уряду, під час карантину дозволили проводити заходи з оцінювання якості освіти.

Коли в Україні буде ЗНО 2021