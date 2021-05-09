Вчителька "Всеукраїнської школи онлайн" Анастасія Онатій запропонувала 8 кроків успішної та структурованої підготовки до тесту з української мови та літератури.

До теми В Україні можуть знизити пороговий бал ЗНО-2021

Як підготуватися до ЗНО з української мови і літератури

Ознайомтеся з оновленим форматом ЗНО з цього предмету

Цього року випускники можуть складати ЗНО з української мови та літератури або окремо лише з української мови.

Яким буде ЗНО з української мови та літератури? Демонстраційний варіант тесту можна подивитися на сайті УЦОЯО. А на платформі iLearn є офіційні відеокоментарі експертів з покроковим аналізом пробного ЗНО 2021.

Експертка радить звернути увагу на завдання 34 – 38 з української мови. Підготуватися до цього завдання з лексики допоможуть такі ресурси:

Мова — ДНК нації: там є багато картинок і вправ із паронімами, синонімами, фразеологізмами;

Onlinecorrector: тут можна почитати про лексичні помилки;

Correctarium: це Telegram-канал з порадами зі слововживання.

Порада випускникам! До завдань з лексики треба готуватися поступово. Тому краще заплануйте вивчення 5 – 10 нових паронімів або фразеологізмів на кожен день, аніж намагатися завчити довгий перелік за один підхід.

Розплануйте підготовку

Якщо ви маєте якісь прогалини з цього предмету, то сконцентруйтеся саме на тих темах, які найчастіше трапляються в тесті.

Зручним тут є формат чек-лістів на щодень – перелік тем, які необхідно повторити, та тренувальні завдання, які треба виконати. Можна використати мобільні застосунки, які допомагають сформувати to-do-list на день. За ними зручно відстежувати, скільки матеріалу опрацьовано.

Також варто систематизувати повторення матеріалу. Розподіліть місяць на 4 блоки й розплануйте повторення тем.

Наприклад: Тиждень 1. Українська література – від фольклору до класицизму. Українська мова – фонетика та орфографія. Щоб не пропустити жодну з тем, орієнтуйтеся на офіційну програму ЗНО.

Змінюйте види діяльності під час повторення:

Наприклад:

теорія (10 – 15 хвилин у різних форматах),

практика (20 хвилин) – тренувальні вправи,

узагальнення (20 хвилин).

І використовуйте різні формати повторення: підручники, відеоуроки, подкасти, навчальні пабліки в інстаграмі – урізноманітнення форматів допомагає тримати динаміку й концентрацію під час підготовки.

Також запам’ятайте, що не треба читати багато теорії поспіль. Адже це неефективно, бо ваша концентрація швидко впаде.

Зробіть повторення цікавим, різноманітним і веселим

Наприклад, щоб запам’ятати, що Тичина написав вірші "О панно Інно" та "Ви знаєте, як липа шелестить", можна зобразити його з "маркерами" з цих творів: скажімо, автор сидить на липі й заповнює анкету, обираючи, "сестра чи Ви?".



Павло Тичина пише вірш / Ілюстрація Botan.studio

Узагальніть вивчене у формі підсумкової таблиці

Сконцентруйтеся на повторенні художніх деталей: автор – псевдонім – перифрази про автора – твір – жанр – рід – напрям – імена персонажів – місця подій тощо.

І розмістіть таку таблицю на видноті й зазирайте туди частіше.



Приклад таблиці для художніх деталей / Фейсбук-сторінка "Без оцінок"

Шукайте істину

Під час виконання тестів важливо не просто знайти правильний варіант відповіді, а й переконати себе, чому інші – неправильні. Ця звичка врятує від помилок через неуважність та поспіх.

Напишіть власне висловлення

І зробити це варто щонайменше тричі. Адже за виконання цього завдання можна отримати аж 20 балів, тому дуже важливо відшліфувати структуру тексту й проаналізувати типові помилки.

Корисно також продумати свій зразок власного висловлення, якого будете дотримуватися на ЗНО: заздалегідь обрати слова-зв’язки, створити картотеку типових прикладів з мистецтва й життя.

Оберіть чіткий алгоритм виконання завдань

Наприклад, спочатку тести, потім власне висловлення (на чернетці), потім аналіз тексту й відкриті завдання до нього, потім власне висловлення (перевірки й “чистовик”), потім заповнення бланків.

І для того щоб обрати свій шлях, доведеться виконати кілька тестів у форматі реального ЗНО. Пройти тести можна за цим посиланням.

На що не варто витрачати час за місяць до ЗНО:

перечитувати твори з програми повністю. Краще сконцентруйтеся на повторенні художніх деталей;

писати диктанти, перекази — будь-які види роботи, яких немає на ЗНО;

годинами читати підручники. Краще подбайте про динамічну підготовку: 15 хвилин почитали – виконали завдання – узагальнили матеріал у формі таблиці чи схеми;

покладатися на інтуїцію — залиште цю опцію для непередбачуваних ситуацій на ЗНО, а зараз намагайтеся зрозуміти й проаналізувати кожне завдання;

витрачати багато часу на теми, які нечасто трапляються в тестах. Наприклад, поділ іменників на відміни або біографії письменників.

І не сприймайте останній місяць перед ЗНО як час, коли не треба спати, відпочивати й спілкуватися з друзями. Балансуйте все, а позитивні емоції, сон і фізичні навантаження допоможуть вам бути продуктивнішими.