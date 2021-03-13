ЗНО з української мови має складати кожен випускник, адже це обов'язковий предмет. Натомість тест з української літератури потрібен лише для вступу на конкретні спеціальності. Тестування з української мови і літератури проходитиме 1 червня.

Корисними порадами поділилися засновниця репетиторського центру "Акцент+" Ірина Кевлюк та співзасновник онлайн-платформи Preply Дмитро Волошин.

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Яким буде ЗНО з української мови та літератури

Цього року учні мають змогу обрати, яке ЗНО складати – з української мови і літератури чи лише з української мови.

ЗНО з української мови

Цей тест можуть складати випускники, які не планують вступати до вишу, але хочуть отримати атестат про закінчення навчання в школі. А також вступники, які обрали спеціальності, що не потребують тесту з літератури.

Найвища кількість балів, яку можна отримати за цей перелік завдань – 74 бали. На виконання тесту відведено 150 хвилин. Сертифікаційна робота міститиме лише завдання з української мови:

39 завдань закритих форм з вибором відповіді або на встановлення відповідності (№ 25-63);

1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді (№ 67).

ЗНО з української мови та літератури

На їх виконання відведено 210 хвилин. Максимальна кількість тестових балів з української мови та літератури складає 116 балів.

Ця сертифікаційна робота містить запитання з двох предметів і передбачає виконання 67 завдань тестового зошита:

з вибором однієї правильної відповіді;

на встановлення відповідності;

відкритої форми з короткою письмовою відповіддю;

відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю.

Зазначимо, що ЗНО з української мови та літератури потрібне абітурієнтам, які вступають на гуманітарний напрямок. Ознайомитися з переліком спеціальностей можна за посиланням.

Як підготуватися до ЗНО з української мови та літератури

Ірина Кевлюк вважає, що найважче для учнів під час підготовки – знайти правильну мотивацію та спланувати графік занять.

За її словами, підготовка до одного предмету повинна проходити мінімум двічі на тиждень з тривалістю заняття 1,5 години.

Є три підходи до підготовки:

самостійна підготовка,

робота з репетитором,

навчання за допомогою онлайн-курсів.

Кожен із цих форматів буде дієвий, якщо об'єктивно оцінити свої вміння та обсяги інформації, яку потрібно осилити. Тож, цілком реально самостійно підготуватися до ЗНО з української мови та літератури.

"Але самостійно систематизувати великий обсяг матеріалу дуже складно. Адже потрібно вміти акцентувати увагу на деталях та виокремлювати найважливіші моменти", – пояснює репетиторка.

Корисна порада! Пошукайте в інтернеті безкоштовні онлайн-курси для підготовки до ЗНО з різних предметів, щоб обрати для себе комфортну програму та оптимальне навантаження.

Як підготуватися до тесту з української мови

Репетиторка виділила кілька тем з програми ЗНО, які даються учням найскладніше:

відокремлені члени речення;

узгодження числівника з іменником;

правопис прислівників;

способи вираження підмета і присудка.

Пам'ятайте, що часто тести перевіряють не лише ерудицію, а й уважність учня. Наприклад, у завданні можуть попросити позначити рядок із неправильно написаними словами або обрати варіант, який може мати два варіанти.

Коли будете готуватися, не забувайте, що на ЗНО важливо знати не тільки правила граматики та пунктуації, а й виключення з них. Зверніть увагу саме на ті моменти, коли правила не працюють,

– рекомендує Дмитро Волошин.

Щодо редакції нового українського правопису – причин для хвилювання немає. Адже до ЗНО з української мови не включатимуть завдань на знання правил оновленого правопису.

Як підготуватися до ЗНО з української літератури

Серед тем з української літератури, які даються учням найважче, виділяють теорію літератури.

Важливо ЗНО з української мови і літератури у 2021 році: які твори треба прочитати за програмою

Експерти радять, вивчаючи програму з української літератури, особливу увагу приділяти деталям. Це допоможе краще запам'ятати твір та ідентифікувати автора.

Я намагаюся давати дітям якісь нетипові факти з біографії письменників, історії написання творів – чим цікавіша інформація, тим краще дитина її запам'ятовує. Наполегливо рекомендую повністю читати всі тексти і не використовувати скорочень,

– додає Дмитро Волошин.

Водночас Ірина Кевлюк додає, що вже хрестоматію творів можна переглянути в кінці підготовки, щоб повторити аналіз розповіді та характеристику героїв.

Крім того, в розділі української літератури можуть бути запитання про те, кому присвячено той чи інший твір. Тому за тиждень-два до тесту варто "пройтися" по всіх творах і виписати, хто автор і кому він його присвятив.

За словами експертів, для того, щоб запам'ятати велику кількість інформації про різні літературні твори, її потрібно візуалізувати. Так, учням достатньо прописати ручкою зрозумілу для себе в таблицю.

До слова, основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії). А результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО