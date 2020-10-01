Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ про рішення щодо підготовки окремого тесту з української мови, а також тесту з української мови і літератури. Тож, випускники у 2021 році зможуть обрати, яке ЗНО з мови складати.

Тепер Український центр оцінювання якості освіти має впровадити у план проведення ЗНО окремий тест з української мови, йдеться у наказі МОН.

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Планується, що частина вступників зможе обрати для вступу результати нового тесту ЗНО лише з української мови. Натомість вступники, які планують навчатися на гуманітарних спеціальностях повинні складати тест з української мови і літератури. Більше про те, кому з вступників, треба складати ЗНо з літератури – читайте за посиланням.

Міносвіти вже доручив Українському центру оцінювання якості освіти укласти завдання для двох сертифікаційних робіт – з української мови, а також української мови і літератури. Обидва тести мають відповідати програмі ЗНО, яка затверджена МОН у червні 2018 року.

Згідно з графіком проведення ЗНО в 2021 році тестування з української мови та української мови і літератури відбудеться в один тестовий день – 1 червня 2021 року. Дати з всіх предметів – можна глянути тут.

Як проходитиме ЗНО з української мови і літератури у 2021 році

Сертифікаційна робота з української мови і літератури матиме 24 завдання з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності, а також 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді).

Натомість сертифікаційна робота з української мови міститиме лише завдання з української мови (39 завдань з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді).

Додамо, що у завданнях ЗНО у 2021 році будуть використовуватися старі норми правопису (а не нові, які були прийняті у 2019 році). Більше деталей про ЗНО з української мови та літератури у 2021 році – читайте за посиланням.

Підготовка до ЗНО з української мови і літератури у 2021 році: перегляньте, які твори треба прочитати за програмою.