ЗНО з української мови і літератури у 2021 році: які твори треба прочитати за програмою
Міністерство освіти і науки надало перелік творів з української літератури, які є обов'язковими для вивчення школярам, які будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.
Цей список визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури, передає 24 канал.
Цікаво Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році: деталі
Всі твори поділені за хронологічним принципом – від усної народної творчості до сучасного літературного процесу.
Список творів на ЗНО-2021 з української літератури
Твори усної народної творчості
- Пісні Марусі Чурай ("Віють вітри", "За світ встали козаченьки")
- "Ой Морозе, Морозенку" (історична пісня)
- "Чи не той то хміль…" (історична пісня)
- "Дума про Марусю Богуславку" (народна дума)
- "Ой летіла стріла" (балада)
Твори давньої української літератури
- "Повість минулих літ" (зокрема, уривок про заснування Києва та уривок про помсту княгині Ольги)
- "Слово про похід Ігорів"
- Dе Ііbеrtatе ,"Всякому місту – звичай і права", "Бджола та Шершень" (автор – Григорій Сковорода)
Твори літератури кінця 18 – початку 20 століття
- "Енеїда" та "Наталка Полтавка" (автор – Іван Котляревський)
- "Чорна рада" (автор – Пантелеймон Куліш)
- "Кайдашева сім'я" (автор – Іван Нечуй-Левицький)
- "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" 1 та 4 частини (автор – Панас Мирний)
- "Мартин Боруля" (автор – Іван Карпенко-Карий)
- "Захар Беркут", "Мойсей", "Чого являєшся мені у сні?.." (автор – Іван Франко)
Твори літератури 20 століття
- "Тіні забутих предків" (автор – Михайло Коцюбинський)
- Іntermezzo (автор – Михайло Коцюбинський)
- "Камінний хрест (автор – Василь Стефаник)
- Valse mélancolique (автор – Ольга Кобилянська)
- Соntra spem spero! та "Лісова пісня" (автор – Леся Українка)
- "Блакитна Панна" (автор – Микола Вороний)
- "Чари ночі" та "О слово рідне! Орле скутий..." (автор – Олександр Олесь)
- "О, панно Інно..." , "Пам’яті тридцяти", "Ви знаєте, як липа шелестить…" (автор – Павло Тичина)
- "У теплі дні збирання винограду…" (автор – Максим Рильський)
- "Я (Романтика)" (автор – Микола Хвильовий)
- "Майстер корабля" (автор – Юрій Яновський)
- "Любіть Україну!" (автор – Володимир Сосюра)
- "Місто" (автор – Валер'ян Підмогильний)
- "Моя автобіографія" та "Сом" (автор – Остап Вишня)
- "Мина Мазайло" (автор – Микола Куліш)
- "Різдво" (автор – Богдан-Ігор Антонич)
- "Зачарована Десна" (автор – Олександр Довженко)
- "Пісня про рушник" (автор – Андрій Малишко)
- "Ти знаєш, що ти – людина...", "Задивляюсь у твої зіниці", "Лебеді материнства" (автор – Василь Симоненко)
- "Наша мова" (автор – Василь Голобородько)
- "Модри камінь" (автор – Олесь Гончар)
- "Три зозулі з поклоном" (автор – Григір Тютюнник)
- "Господи, гніву пречистого..." (автор – Василь Стус)
- "Балада про соняшник" (автор – Іван Драч)
- "Два кольори" (автор – Дмитро Павличко)
- "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай" (автор – Ліна Костенко)
Твори українських письменників – емігрантів
- "Тигролови" (автор – Іван Багряний)
- "Уривок з поеми" (автор – Євген Маланюк)
Сучасний літературний процес
Тут учасники ЗНО мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму.
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