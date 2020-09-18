Міністерство освіти і науки надало перелік творів з української літератури, які є обов'язковими для вивчення школярам, які будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.

Цей список визначений чинною програмою ЗНО з української мови та літератури, передає 24 канал. Цікаво Яким буде ЗНО з української мови та літератури у 2021 році: деталі Всі твори поділені за хронологічним принципом – від усної народної творчості до сучасного літературного процесу. Список творів на ЗНО-2021 з української літератури Твори усної народної творчості Пісні Марусі Чурай ("Віють вітри", "За світ встали козаченьки") "Ой Морозе, Морозенку" (історична пісня) "Чи не той то хміль…" (історична пісня) "Дума про Марусю Богуславку" (народна дума) "Ой летіла стріла" (балада) Твори давньої української літератури "Повість минулих літ" (зокрема, уривок про заснування Києва та уривок про помсту княгині Ольги)

"Слово про похід Ігорів"

Dе Ііbеrtatе ,"Всякому місту – звичай і права", "Бджола та Шершень" (автор – Григорій Сковорода) Твори літератури кінця 18 – початку 20 століття "Енеїда" та "Наталка Полтавка" (автор – Іван Котляревський)

"Чорна рада" (автор – Пантелеймон Куліш)

"Кайдашева сім'я" (автор – Іван Нечуй-Левицький)

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" 1 та 4 частини (автор – Панас Мирний)

"Мартин Боруля" (автор – Іван Карпенко-Карий)

"Захар Беркут", "Мойсей", "Чого являєшся мені у сні?.." (автор – Іван Франко) Твори літератури 20 століття "Тіні забутих предків" (автор – Михайло Коцюбинський) Іntermezzo (автор – Михайло Коцюбинський) "Камінний хрест (автор – Василь Стефаник) Valse mélancolique (автор – Ольга Кобилянська) Соntra spem spero! та "Лісова пісня" (автор – Леся Українка) "Блакитна Панна" (автор – Микола Вороний) "Чари ночі" та "О слово рідне! Орле скутий..." (автор – Олександр Олесь) "О, панно Інно..." , "Пам’яті тридцяти", "Ви знаєте, як липа шелестить…" (автор – Павло Тичина) "У теплі дні збирання винограду…" (автор – Максим Рильський) "Я (Романтика)" (автор – Микола Хвильовий) "Майстер корабля" (автор – Юрій Яновський) "Любіть Україну!" (автор – Володимир Сосюра) "Місто" (автор – Валер'ян Підмогильний) "Моя автобіографія" та "Сом" (автор – Остап Вишня) "Мина Мазайло" (автор – Микола Куліш) "Різдво" (автор – Богдан-Ігор Антонич) "Зачарована Десна" (автор – Олександр Довженко) "Пісня про рушник" (автор – Андрій Малишко) "Ти знаєш, що ти – людина...", "Задивляюсь у твої зіниці", "Лебеді материнства" (автор – Василь Симоненко) "Наша мова" (автор – Василь Голобородько) "Модри камінь" (автор – Олесь Гончар) "Три зозулі з поклоном" (автор – Григір Тютюнник) "Господи, гніву пречистого..." (автор – Василь Стус) "Балада про соняшник" (автор – Іван Драч) "Два кольори" (автор – Дмитро Павличко) "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай" (автор – Ліна Костенко) Твори українських письменників – емігрантів "Тигролови" (автор – Іван Багряний)

"Уривок з поеми" (автор – Євген Маланюк) Сучасний літературний процес Тут учасники ЗНО мають орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури та визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму. Детально ознайомитися з вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів можна, переглянувши програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури за посиланням.