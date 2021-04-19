За словами заступниці директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, це допоможе уникнути черги на вході та додаткових соціальних контактів.

До теми На ЗНО-2021 учнів пропустять з електронним паспортом в “Дії”, але краще мати оригінал паспорта

Вона зазначила, що УЦОЯО включив можливість використання паспорта в мобільному додатку "Дія" для ідентифікації особи на вході в пункт проведення тестування.

При цьому, Вакуленко додала, що держава не фінансує забезпечення пунктів проведення ЗНО спеціальними приладами для перевірки документів у додатку "Дія".

Тобто працівники пунктів проведення ЗНО – педагоги та керівники навчальних закладів – повинні самостійно встановити відповідну програму в телефоні та вміти нею користуватися.

Це досить проблематично, тому краще, щоб учасники користувалися звичайними документами – це прискорить їх процес входу в пункти проведення і не створить їм додаткових неприємних моментів очікування,

– наголосила вона.

Заступниця директора УЦОЯО розповіла, що у кожному пункті тестування буде перебувати щонайменше одна людина, яка матиме відповідну програму у своєму смартфоні.

Але учаснику ЗНО доведеться чекати входу в пункт проведення тестування, поки цей фахівець буде перевіряти електронні документи. Тому Український центр оцінювання просить учасників мати з собою паспорт або ID-карту.

До слова, 30 березня Верховна Рада прийняла законопроєкт про цифрові паспорти. Таким чином Україна стала першою державою світу, в якій е-паспорти прирівняли до паперових – вони стали повними юридичними аналогами звичайних.